13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki 'Vurun' talimatı Karayılan'dan

GARA Operasyonu sırasında PKK'nın elindeki 13 rehinenin başlarından vurularak şehit edilmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mehmetçiği bir anda Gara'da gören PKK'lılara, terörist başlarından Murat Karayılan'ın telsizden "Öldürün, kurtulmaya çalışın" emri verdiği belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'nın kaçırdığı 13 kişinin bir mağarada infaz edilmesiyle ilgili şifreler çözülüyor. 13 kişinin mağara hapishanede başlarından vurularak öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah şahittir, Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek... Tekrar şeref sözü veriyorum..." demişti. 13 kişinin katledilmesi emrini telsizle Karayılan'ın verdiği ortaya çıktı.

Daha önce de kurtarma operasyonu yapıldı

PKK'nın kaçırdığı insanımızı kurtarmak için operasyonların ilk kez yapılmadığını belirten Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Zaho'nun Selamnişpala köyünde tutulan askerlerimiz sessiz-sedasız operasyonla kurtarılmıştı Kaldur dağında, Sinaht'ta da kurtarma operasyonları başarıyla sonuçlandırılmıştı." hatırlatması yaptı.

Şehit etmekle 'başarısız oldu' imajı yaratmak ister

Bölücü terör örgütü militanları kaçarken, kendileri için yük olacağını bildikleri asker ve polislerimizden kurtulmak ister. Bırakıp gitmek de işlerine gelmezdi. Şehit etmekle, Türkiye'nin böyle bir operasyonda başarılı olamadığı imajı da yaratmak istediler.

Mağaradan telsizle Murat Karayılan'a ulaştılar

Gara'da yaşananları anlatan Saygı Öztürk şunları yazdı: "Askerlerimizi hiç beklemedikleri bir anda karşılarında bulan PKK'lılar, o telaş içinde örgütün sözde cezaevi sorumlusuna, o da örgütün başı Murat Karayılan'a ulaştı. Emir, 'Öldürün, kurtulmaya çalışın' olduğu belirtiliyor."

Kandil'den talimat almadan böyle bir eylem yapamaz

"Örgüt, Kandil'den talimat almadan böyle bir eylem yapamaz. Yapabilmesi için ya önceden 'Asla sağ teslim etmeyin', 'Olay anında talimatlandırılmış' ya da kendi inisiyatifiyle bu eylemi gerçekleştirmişlerdir. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristten alınan ilk bilgiler, 'Vurun' emrinin Murat Karayılan üzerinden geldiği yolunda."