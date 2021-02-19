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Bakanlık 'Çocuklar Güvende Programı' ile 55 bin 700 çocuğu izledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koruma altındaki çocuklara yönelik başlattığı "Çocuklar Güvende Programı" kapsamında 55 bin 700 çocuk izlendi
 19 Şubat 2021 10:30
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Bakanlık 'Çocuklar Güvende Programı' ile 55 bin 700 çocuğu izledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koruma altındaki çocuklara yönelik başlattığı "Çocuklar Güvende Programı" kapsamında 55 bin 700 çocuk izlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, programın, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile aileleri başta olmak üzere farklı risk gruplarındaki çocukların Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla izlemelerinin yapılması ve zamanında müdahale edilebilmesi için başlatıldığı anımsatıldı.

Program kapsamında SHM çocuk birimlerinde görevli meslek elemanları ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinden oluşturulan ekiplerin, düzenli aralıklarla hane ziyaretleri gerçekleştirerek, çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını değerlendirdiği belirtildi.

İzlemeye alınanlar arasında, bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altındayken korunma veya bakım tedbir kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen, mobil ekipler tarafından sokakta çalıştığı tespit edilen ya da infaz indirimi ile cezaevinden çıkan çocukların da bulunduğu kaydedildi. Koruma ve bakım altında bulunan çocukların ailelerinin yanında kalan kardeşlerinin de ekipler tarafından izlendiği bildirildi.

Program kapsamında, 2019'dan bu yana, Türkiye genelinde 55 bin 700 çocuğa yönelik izleme gerçekleştirildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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