Kayseri'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|19 Şubat 2021 12:30
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Cücün Mahallesi'nde, son günlerde artan vaka sayısı nedeniyle, sosyal izolasyonu sağlamak için karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karantina nedeniyle mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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