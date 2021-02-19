Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu'daki 4 ilde 314 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 314 yerleşim biriminin yolu kapandı.
 19 Şubat 2021 10:55
+Aa- Yazdır
Doğu'daki 4 ilde 314 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 314 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış dolayısıyla 107 mahalleye ulaşılamıyor.

Dünden bu yana 165 yolun ulaşım açıldığı bölgede karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerde de belediye ekipleri cadde, sokak ve kaldırımları temizledi.

- Muş

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 44 köy yolunun kapandığını belirtti.

Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Yentür, acil durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Karla mücadele ekipleri, tipi ve fırtınadan dolayı kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı merkeze bağlı Bostankent köy yolunda çalışma yaptı.

Kepçe operatörü Necat Arslan, 2 günden bu yana yağışların etkisini sürdürdüğünü belirterek, zor koşullarda köy yollarını açmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 48, Bitlis'te 115 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti
19 Şubat 2021 11:00		 Kültür Bakanlığından sinema sektörüne 1 milyon 782 bin liralık destek
19 Şubat 2021 09:49
İcralık mallar 'yok pahasına' satılamayacak
19 Şubat 2021 06:50		 Tutuklu ve hükümlülere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
18 Şubat 2021 22:59
Azerbaycan'a kimlik kartıyla seyahat protokolü onaylandı
18 Şubat 2021 22:22		 Sağlık ekipleri yolları aşarak hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor
18 Şubat 2021 21:44
Uşak'ta toplantı ve etkinliklere geçici yasak
18 Şubat 2021 19:45		 3 ilde yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18 Şubat 2021 18:40
Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu olacak
18 Şubat 2021 16:29		 Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti
18 Şubat 2021 14:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:13 - İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,16'ya çıktı11:12 - Adalet Bakanı Gül'den 'Gara Şehitleri' açıklaması11:10 - Kovid-19 tedbirleri gribi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımını büyük oranda azalttı11:00 - Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti10:55 - Doğu'daki 4 ilde 314 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:55 - 'Bu milletin karşısına Sevr gibi kabullenilemez bir harita dayattılar'
10:43 - İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak10:42 - İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu10:30 - Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!10:30 - Bakanlık 'Çocuklar Güvende Programı' ile 55 bin 700 çocuğu izledi10:21 - 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki 'Vurun' talimatı Karayılan'dan10:14 - Sivas'ta kar nedeniyle 109 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
10:14 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - SİM kart değiştirerek mobil bankacılık dolandırıcılığından 43 kişi yakalandı10:07 - İLKSAN'dan kansere yakalanan öğretmenlere nakdi yardım10:05 - Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!10:05 - Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
09:51 - TürkAkım, haziran ve temmuzda bakıma girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Puanı toplayan iller normale dönecek
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Mars'tan ilk fotoğraf geldi
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
Müşteri taksideki kokudan şüphelenince ortaya çıktı: 2 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muhlama 2
koliva 1
boş zamanı çok olan yazar 1
Papua Yeni Gine 1
Ayo mama 1
sana adalet vadetmedik 2
türkiye 2
doktor çıbanım 1
Gua geçidi 1
pandemi bitince özlenecekler 2
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam