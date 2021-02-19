'Bu milletin karşısına Sevr gibi kabullenilemez bir harita dayattılar'
Soylu 'Bu milletin karşısına Sevr gibi kabullenilemez bir haritalı anlaşma dayattılar'' dedi
|19 Şubat 2021 10:55
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