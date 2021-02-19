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Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti

Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart-31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırıldı- Kütüphanede, 2 milyon 39 bin 9 kitap, 13 bin 294 süreli yayın, 2 milyondan fazla süreli yayın sayısı ve 18 özel koleksiyon bulunuyor- Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak bakımından da zengin bir içeriğe sahip kütüphanede 65 veri tabanı, 209 milyon ulaşılabilir e-Kaynak, 665 bin 323 e-Kitap, 77 bin 448 e-Dergi ve 7 milyon 46 bin 821 e-Tez yer alıyor
 19 Şubat 2021 11:00
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Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle faaliyetine ara verdiği 15 Mart 2020'ye kadar günlük ortalama 6 bin, hafta sonları ise 15 binden fazla kişinin ziyaret ettiği kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alanda, 4 milyonun üzerinde basılı ve 216 milyonun üzerinde elektronik yayınıyla hizmete devam ediyor.

Pandemi nedeniyle 15 Mart- 31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran 2020'de tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlanılan kütüphanede, 2 milyon 39 bin 9 kitap, 13 bin 294 süreli yayın, 2 milyondan fazla süreli yayın sayısı ve 18 özel koleksiyon bulunuyor.

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak bakımından da zengin bir içeriğe sahip kütüphanede 65 veri tabanı, 209 milyon ulaşılabilir e-Kaynak, 665 bin 323 e-Kitap, 77 bin 448 e-Dergi ve 7 milyon 46 bin 821 e-Tez yer alıyor.

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan kütüphaneyi açılışının birinci yılında, Kovid-19 nedeniyle kapalı olduğu 2,5 ay hariç 341 bin 570 kişi ziyaret etti.

- 121 bin 113 kişi üye oldu

Ziyaretçilerden günün her saati ilgi gören, milyonlarca eserle entelektüel yolculuk imkanı sunan kütüphaneye, e-Devlet üzerinden de 121 bin 113 kişi üye oldu. Kovid-19 kısıtlamasına kadar hafta içi günlük ortalama 2 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanenin hafta sonu ziyaretçi sayısı ise 3 bin 200 kişi oldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilen Millet Kütüphanesi'nin internet adresi www.mk.gov.tr'den doluluk oranı anlık olarak takip edilebiliyor.

Her yaştan kitapseveri ağırlayan Millet Kütüphanesi, "Mürekkebin İzi, Yazma Eserler", "Mucebince Amel Oluna: Hatt-ı Hümayunlar", "Milli Mücadele Sergisi: Hakimiyet Milletindir" ve "10 Kasım Anılarla Atatürk" sergilerine de ev sahipliği yaptı.
Anadolu Ajansı
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