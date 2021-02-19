Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gram fiyatı 398 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını 2.660 liradan satılıyor
 19 Şubat 2021 11:25
+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı 398 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, 395 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 397,9 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki toparlanmaya paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 398,5 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 397,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2.660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da bugün Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.774 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile G7 Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolar gün ortası düşüşe geçti
19 Şubat 2021 12:26		 Borsa güne yükselişle başladı
19 Şubat 2021 10:14
Borsa günü yükselişle tamamladı
18 Şubat 2021 18:30		 Çeyrek altın 646 TL'den günü tamamladı
18 Şubat 2021 17:47
MB'nin faiz kararı sonrası dolar yeniden 7 TL'nin altında
18 Şubat 2021 17:40		 Merkez Bankası rezervleri arttı
18 Şubat 2021 15:03
400 TL'nin altını gören Gram Altın'ın yönü ne olur?
17 Şubat 2021 18:39		 Borsa günü düşüşle tamamladı
17 Şubat 2021 18:24
Gram altın günü 400 TL'nin altında tamamladı
17 Şubat 2021 17:37		 Dolar günü yeniden 7 TL'den tamamladı
17 Şubat 2021 17:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak12:55 - YÖK, YKS kılavuz yapısında önemli değişiklikler yaptı12:52 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı12:45 - İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı12:38 - Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi12:32 - Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
12:30 - Kayseri'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:26 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:26 - Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliye edileceği iddiası yalanlandı12:24 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı12:22 - TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi12:19 - TSK personeline ilişkin yasalaşan kanunun detayları
11:58 - Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak11:46 - Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?11:44 - 'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu11:43 - Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor11:42 - Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
11:39 - Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Puanı toplayan iller normale dönecek
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muhlama 3
ya herro ya merro 3
evlerdeki fazla eşyalar 4
seme 3
normalleşme 5
ankara'da nerde ne yenir 3
yedikten sonra pişman olunan yiyecekler 7
mem.net sözlük cafe 1
geceye bir şiir bırak 1
Ayo mama 1
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam