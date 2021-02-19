Altının gram fiyatı 398 liradan işlem görüyor
|19 Şubat 2021 11:25
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Altının gram fiyatı, 395 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 397,9 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki toparlanmaya paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 398,5 liradan tamamladı.
Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 397,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2.660 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da bugün Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.774 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile G7 Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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