Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yeni anayasa halkın iradesini yansıtan anlayışla yapılması gerekiyor'

"Bu yeni anayasa talebine hangi siyasi grup, hangi siyasi parti ve hangi siyasetçi karşılık verirse o parti, o lider kazanır, toplum da kazanır"- "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak yeni anayasanın konuşulmasını hukukun konuşulması olarak algılıyoruz"
 19 Şubat 2021 11:28
+Aa- Yazdır
'Yeni anayasa halkın iradesini yansıtan anlayışla yapılması gerekiyor'

- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, halkın iradesini yansıtan, halkın iradesinin Meclis'te işleyişini önemseyen, devletin işleyişini vatandaşa hizmet olarak algılayan bir anlayışla yeni anayasanın yapılması gerektiğini söyledi.

Malkoç, AA muhabirine yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplumların ve insanların dinamik olduğunu, ihtiyaçlarının her gün yenilendiğini belirten Malkoç, kanunlar ile anayasaların da böyle olduğunu ve sürekli yenilenmelerinin toplumun kendini yenilemesinin gereği olduğunu söyledi.

1982 Anayasası'nın temelini Kenan Evren ile darbeci arkadaşlarının kurduğunu ifade eden Malkoç, Türkiye'nin 40 yıldır bu Anayasa'dan kurtulmaya çalıştığını, bu kapsamda 2007, 2010 ve 2017'de Anayasa'da kısmi değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

Malkoç, değişikliklerin yeterli olmadığını ifade ederek, "Bugünkü Anayasa'nın temelinde Kenan Evren ve arkadaşlarının cuntacı anlayışı var. Bu, fiziki olarak doğuştan engelli, sakat bir yapıyı ameliyatlarla düzeltmeye benziyor. Olmuyor. Onun için yenisini inşa etmek Türk toplumunun talebidir." diye konuştu.

- "Yeni anayasanın konuşulması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor"

Malkoç, yeni anayasa konusunda TBMM'de siyasi zeminin oluşması temennisinde bulundu.

Teker teker partilere sorulduğunda hepsinin yeni bir anayasa istediklerine dikkati çeken Malkoç, şunları dile getirdi:

"(Hep bir araya gelin, bu yapılsın.) dediğinde de işte Sayın Cumhurbaşkanım bunu talep etti diye itiraz edenler oluyor. Halbuki Türk milletinin isteği yeni bir anayasadır. Bu, 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği günden beri devam ediyor. Bu yeni anayasa talebine hangi siyasi grup, hangi siyasi parti ve hangi siyasetçi karşılık verirse o parti, o lider kazanır, toplum da kazanır.

Biz, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak yeni anayasanın konuşulmasını hukukun konuşulması olarak algılıyoruz. Anayasa demek zaten hak ve özgürlüklerin yazıldığı ve bu hak ve özgürlüklerin nasıl teminat altına alınıp korunacağını gösteren hukuki belgedir. O açıdan bir hukukçu olarak, kamu başdenetçisi olarak hukukun konuşulması, reformların konuşulması, yeni anayasanın konuşulması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

- "Terör örgütlerine imkan vermeyecek bir anayasa olmalı"

Malkoç, yeni anayasada hak ve özgürlükler ile bunların nasıl korunacağının genişçe teminat altına alınması, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin bir daha Türkiye'de ortam bulmaması için anayasal düzenlemeler yapılması tavsiyesinde bulundu.

Malkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hak ve özgürlükleri genişleteceğiz, devleti ele geçirmek isteyen FETÖ gibi veya Türkiye'yi bölmek isteyen PKK gibi veya DEAŞ gibi terör örgütlerine imkan vermeyecek bir anayasa olmalı. Bizim bir vatandaş, bir hukukçu olarak şahsi kanaatimiz bu.

Halkın iradesini yansıtan, halkın iradesinin Meclis'te işleyişini önemseyen, devletin işleyişini vatandaşa hizmet olarak algılayan bir anlayışla yeni anayasa yapılmalıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
19 Şubat 2021 11:21		 Adalet Bakanı Gül'den 'Gara Şehitleri' açıklaması
19 Şubat 2021 11:12
İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak
19 Şubat 2021 10:43		 Türkiye, F-35'ler için ABD'de dava açacak
19 Şubat 2021 09:34
19 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2021 00:01		 Özlem Zengin: Kılıçdaroğlu'nun söylediği ifade rahatsız edici
18 Şubat 2021 22:48
Bakan Koca, yaralı köpeğe müdahale eden personelin fotoğrafını paylaştı
18 Şubat 2021 22:43		 Bakan Dönmez: 5 bin civarında abonenin elektriği kesik
18 Şubat 2021 21:59
Bakan Kurum, NASA'nın Salda Gölü paylaşımını değerlendirdi
18 Şubat 2021 21:41		 Bakan Akar'dan NATO toplantısı mesajı
18 Şubat 2021 21:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak12:55 - YÖK, YKS kılavuz yapısında önemli değişiklikler yaptı12:52 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı12:45 - İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı12:38 - Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi12:32 - Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
12:30 - Kayseri'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:26 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:26 - Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliye edileceği iddiası yalanlandı12:24 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı12:22 - TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi12:19 - TSK personeline ilişkin yasalaşan kanunun detayları
11:58 - Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak11:46 - Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?11:44 - 'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu11:43 - Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor11:42 - Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
11:39 - Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Puanı toplayan iller normale dönecek
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazarlardan müzik tavsiyesi 9
yıl 3500 2
meral akşener 1
Kar üşüyenler için romantik yağmaz 3
Metil alkol 3
kısa değilim yanımdakiler uzun 3
sürfile 1
türkiye 2
öfke kontrolü 4
ya herro ya merro 3
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam