Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında krom taşıyan vagonun devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
|19 Şubat 2021 11:42
|+Aa- Yazdır
İddiaya göre, Kayaönü köyü yakınlarında bulunan özel bir maden ocağında çalışan ve kuzen oldukları öğrenilen işçiler Adem Yıldız (29) ve Salih Yıldırım (29), krom cevheri taşınmasında kullanılan vagona binerek galeriye inmek istedi.
Hareket halindeki vagonun henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu 2 işçi düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede işçilerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yıldız ve Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?
19 Şubat 2021 11:46
|SİM kart değiştirerek mobil bankacılık dolandırıcılığından 43 kişi yakalandı
19 Şubat 2021 10:11
|TürkAkım, haziran ve temmuzda bakıma girecek
19 Şubat 2021 09:51
|Şehit eşini 310 bin lira dolandırdılar
19 Şubat 2021 09:18
|Esenyurt'ta kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgaya 40 kişi karıştı
19 Şubat 2021 09:01
|İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
19 Şubat 2021 08:50
|Müşteri taksideki kokudan şüphelenince ortaya çıktı: 2 gözaltı
19 Şubat 2021 08:25
|Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı
19 Şubat 2021 08:01
|Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
19 Şubat 2021 07:59
|Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı
18 Şubat 2021 23:24