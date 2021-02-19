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Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında krom taşıyan vagonun devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
 19 Şubat 2021 11:42
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Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü

İddiaya göre, Kayaönü köyü yakınlarında bulunan özel bir maden ocağında çalışan ve kuzen oldukları öğrenilen işçiler Adem Yıldız (29) ve Salih Yıldırım (29), krom cevheri taşınmasında kullanılan vagona binerek galeriye inmek istedi.

Hareket halindeki vagonun henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu 2 işçi düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede işçilerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yıldız ve Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı
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