Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor

Kavak beldesinde doğal soğuk hava deposu işleten Ali Köybaşı, patatesleri kızartmalık, haşlamalık, yemeklik ve fırınlık olarak pazarlıyor- Köybaşı:- "Bu sistemle, bilinçli tüketiciye, talebine göre patates sunuyoruz. Salgın sürecinde talebin düşmesiyle elde kalan patatesin de tüketilmesini sağlamış olacağız"
 19 Şubat 2021 11:43
+Aa- Yazdır
Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor

- Nevşehir'in Kavak beldesinde doğal soğuk hava deposu işleten Ali Köybaşı, laboratuvarda analiz ettirdiği patatesleri pişirilme amacına uygun olarak paketlettirerek piyasaya sunuyor.

İşletmeci Köybaşı, insanların, yapacakları yemeğin türüne uygun patatese ulaşmalarını sağlamak için yeni bir uygulama başlattı.

Bu kapsamda, yer altı deposunun bulunduğu alanda oluşturulan analiz laboratuvarında incelenen patatesler, tüketilme amacına göre kızartmalık, haşlamalık, yemeklik ve fırınlık olarak ayrılıp paketleniyor.

Köybaşı, AA muhabirine, onlarca farklı türü olan patatesin pişme zamanı ve pişirme usullerinin de farklılık gösterdiğini, yemeklik patates kızartıldığında tüketiciyi memnun etmeyebileceğini, dileyene dilediği ürünü sunabilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Köybaşı, Nevşehir'in yanı sıra Sivas, Niğde ve Kayseri'de üretilerek hasadın ardından getirildiği depolarda türlere göre ayrıştırılan patatesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecindeki kısıtlamalardan dolayı yeterince tüketilmediği için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Salgınla mücadele dolayısıyla lokanta, kafe ve otellerin yemek bölümlerinin kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğine işaret eden Köybaşı, şöyle konuştu:

"Bu durum nedeniyle biz de yeni bir sistem öngördük. Depomuza getirilen patatesleri analiz laboratuvarımızda yaptığımız testlerle kızartmalık, haşlamalık, yemeklik ve fırınlık şeklinde çeşitlere ayırıp paketliyoruz. Bu sistemle, bilinçli tüketiciye, talebine göre patates sunuyoruz. Salgın sürecinde talebin düşmesiyle elde kalan patatesin de tüketilmesini sağlamış olacağız. Ayrıca, salgın sürecinde açıkta satılıp insanların dokunduğu ürünleri başkaları almak istemiyor. Paketlenmiş ürün ise el değmeden tüketiciye ulaşmış oluyor. Yerli tohumlarla ülkemizin çeşitli yörelerinde yapılan hasattan elde edilen patates sofralara ulaşıyor."

Köybaşı, marketlere gönderdikleri patatesin paketi üzerindeki barkod sayesinde ürünün hangi tarladan ne zaman hasat edildiğine kadar pek çok bilgiye erişimin de mümkün olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY ve Pegasus, 2020 yılında rekor zarar açıkladı
18 Şubat 2021 22:05		 Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, bu ilde sigortalı sayısı arttı
18 Şubat 2021 14:54
Çift Geyik Karaca iflastan kurtuldu
18 Şubat 2021 13:14		 Erdoğan'ın 'gübre desteklemelerinde artış' açıklaması çiftçiyi sevindirdi
18 Şubat 2021 11:44
Marmaris'te doğal yetişen 'ölümsüzlük mantarı' kilosu 5 bin liradan satılıyor
18 Şubat 2021 11:02		 Marketler için 7 kritik düzenleme yolda
18 Şubat 2021 10:01
Halkbank'ta sevindiren iki karar
18 Şubat 2021 09:10		 Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
18 Şubat 2021 07:51
Patates ve soğan elde kaldı, acilen pazarlanması lazım
17 Şubat 2021 12:55		 Ocakta kartla ödeme tutarı 103 milyar TL oldu
17 Şubat 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak12:55 - YÖK, YKS kılavuz yapısında önemli değişiklikler yaptı12:52 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı12:45 - İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı12:38 - Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi12:32 - Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
12:30 - Kayseri'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:26 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:26 - Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliye edileceği iddiası yalanlandı12:24 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı12:22 - TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi12:19 - TSK personeline ilişkin yasalaşan kanunun detayları
11:58 - Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak11:46 - Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?11:44 - 'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu11:43 - Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor11:42 - Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
11:39 - Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Puanı toplayan iller normale dönecek
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tur bindirmek 1
meral akşener 1
kısa değilim yanımdakiler uzun 3
durduk yere akla gelen replikler 3
fado 3
ankara'da nerde ne yenir 3
doğan cüceloğlu 1
sos 1
tabu 1
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam