Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu

Vali Mahmut Çuhadar:- "Boncuk sevimli bir hayvan, gerekli hassasiyeti insanlara gösterdiğimiz gibi diğer canlılara da göstermek zorundayız. Onu da koruyup kolluyoruz"
 19 Şubat 2021 11:44
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Adıyaman'da, soğuk ve açlıktan bitkin düşen, Adıyaman Valiliği Özel Harekat personelinin bulunduğu odanın penceresine patisiyle dokunup adeta "beni içeri al" mesajı veren kedi, kısa sürede Valiliğin maskotu haline geldi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın da zaman zaman beslediği ve personelin "Boncuk" ismini verdiği kedi, gün içerisinde Valiliğin bütün birimlerini geziyor ve personelin ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 15 Şubat'ta ziyaret ettiği Adıyaman Valiliğinde, Boncuk ile merdivenlerde karşılaşmış ve kediyi kucağına alıp bir süre sevmişti.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, geçen haftalarda kentte 2 gün etkisini gösteren kar yağışı sonrasında havanın soğuduğunu, sokakta kalan bir kedinin de Hükümet Konağında koruma görevlilerinin olduğu odanın camına patisiyle vurarak yardım istediğini anlattı.

Personelin binaya aldığı ve "Boncuk" ismini verdikleri kediyi beslemeye başladıklarını belirten Çuhadar, hayvanların da korunmaya ve kollanmaya ihtiyacı olduğuna işaret etti.

- "İstediği zaman girip istediği zaman çıkıyor"

Boncuk'un, Valilik binasının maskotu haline geldiğini, çalışanların ve gelenlerin ilgisini çektiğini dile getiren Çuhadar, "Boncuk, özgür yaşıyor, istediği zaman girip istediği zaman çıkıyor. Bizler sağlık şartlarını kontrol ettiriyoruz. Burada çalışan görevlilerimize de hastalık bulaşmaması adına rutin sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. Sevimli bir hayvan, gerekli hassasiyeti insanlara gösterdiğimiz gibi diğer canlılara da göstermek zorundayız. Onu da koruyup kolluyoruz, maskotumuz olan Boncuk'u seviyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Fırat'ın incisi' Rumkale'de cam teras yapımına başlandı
18 Şubat 2021 22:33		 Yurtta karantinadaki 40 kişi zehirleme şüphesiyle hastanelik oldu
18 Şubat 2021 21:47
Belediye işçileri grev yaptı, Kadıköy'de çöp dağları oluştu
18 Şubat 2021 21:19		 Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor
18 Şubat 2021 19:33
Belediye ağaçları elyaf ile soğuktan koruyor
18 Şubat 2021 18:02		 Bu ilde 41 cm kar yüksekliği ile son 83 yılın rekoru kırıldı
18 Şubat 2021 16:59
En fazla vaka Trabzon'da: Aile içi buluşmaların önüne geçilemiyor
18 Şubat 2021 16:53		 Vaka sayılarının düştüğü ilde validen 'rehavet' uyarısı
18 Şubat 2021 15:10
Bu ilçe adeta dondu, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
18 Şubat 2021 13:03		 Eğlence mekanında eğlenen 24 kişiye 97 bin lira ceza
17 Şubat 2021 23:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak12:55 - YÖK, YKS kılavuz yapısında önemli değişiklikler yaptı12:52 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı12:45 - İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı12:38 - Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi12:32 - Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
12:30 - Kayseri'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:26 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:26 - Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliye edileceği iddiası yalanlandı12:24 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı12:22 - TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi12:19 - TSK personeline ilişkin yasalaşan kanunun detayları
11:58 - Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak11:46 - Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?11:44 - 'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu11:43 - Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor11:42 - Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
11:39 - Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Puanı toplayan iller normale dönecek
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yedikten sonra pişman olunan yiyecekler 7
durduk yere akla gelen replikler 3
Patila 1
sirke 1
ankara'da nerde ne yenir 3
yemeksepeti.com 4
sana adalet vadetmedik 2
Kar üşüyenler için romantik yağmaz 3
Metil alkol 3
ya herro ya merro 3
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam