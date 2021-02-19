Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?
|19 Şubat 2021 11:46
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Kocaeli'de gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde, kapı dillerini sökerek eve giren kişilerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Onlarca evin kapı dilini düşürerek para ve ziynet eşyası çalan şahısları takibe aldı. Yaşanan hırsızlık olaylarının 'Harmantos grubu', olarak bilinen şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için farklı tarihlerde yaklaşık 70 operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
20 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'Harmantos grubu' olarak bilinen 20 kişiyi takip altına aldı. Şahısların Kocaeli ve çevre illerden 30'a yakın eve girerek, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi. Ekipler, şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Çorum, Anlara, Kastamonu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda araların da kadınların da olduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kapı dillerini düşürerek girdikleri onlarca evi soyan ve 'Harmantos' grubu olarak bilinen 20 kişi, polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Hurcun içinde yakalanan bir kişi "Bulmasaydınız olmaz mıydı?" dedi.ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN POZ VERDİLER
Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinde 'Harmantos grubu' olarak bilindikleri, gruplar halinde il il gezerek hırsızlık yaptıkları ve birbirileri ile bağlantılarının olduğu belirlendi. Şahıslardan 2'si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kadınların çoğu kucağındaki çocukları ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartılırken, bazıları ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.
HURCUN İÇİNDE YAKALANDI: BULMASAYDINIZ OLMAZ MIYDI?
Evlere girme anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı şahıslardan birinin, yaz aylarında gerçekleştirilen ara operasyon sırasında, hurç içinde yakalanma anı ise polis kamerasına yansıdı. Yataklar arasındaki hurcun içine saklanan kadın, kendisini bulan polis ekiplerinden kurtulmak için, "Bulmasaydınız olmaz mıydı? Alın şu yatakları üzerimden, Allah belasını versin. Sancım var. Bugün doğuma gidecektim. Ondan saklandım. Bir daha da size yardımcı olmayacağım" dediği görülüyor
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