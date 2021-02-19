Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen sınav, 21 Şubat Pazar günü 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek
 19 Şubat 2021 11:58
+Aa- Yazdır
Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) bu hafta sonu düzenlenecek.

Geçen yıl 1-12 Ekim'de başvuruları alınan sınav, 21 Şubat'ta 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

- Adaylar ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

Adayların ve refakatçi yakınlarının sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

- Puanlar 5 yıl geçerli olacak

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖKDİL başvuru süresi bugün sona erecek
15 Şubat 2021 10:09		 ALES/2 sınava giriş belgeleri yayımlandı
12 Şubat 2021 14:02
2020-YDUS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
12 Şubat 2021 11:03		 ÖSYM'den EKYS son başvuru günü hatırlatması
11 Şubat 2021 10:10
ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
07 Şubat 2021 09:30		 2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
05 Şubat 2021 10:01
ÖSYM'den YKS başvurularına ilişkin animasyon video
04 Şubat 2021 14:16		 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
04 Şubat 2021 10:02
Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor
03 Şubat 2021 13:44		 e-YDS başvuruları başladı
02 Şubat 2021 14:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak12:55 - YÖK, YKS kılavuz yapısında önemli değişiklikler yaptı12:52 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı12:45 - İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı12:38 - Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi12:32 - Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
12:30 - Kayseri'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:26 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:26 - Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliye edileceği iddiası yalanlandı12:24 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı12:22 - TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi12:19 - TSK personeline ilişkin yasalaşan kanunun detayları
11:58 - Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak11:46 - Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?11:44 - 'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu11:43 - Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor11:42 - Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
11:39 - Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Puanı toplayan iller normale dönecek
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ağaç kangurusu 1
ya herro ya merro 3
kelebek 1
define 2
yedikten sonra pişman olunan yiyecekler 7
doktor çıbanım 1
Papua Yeni Gine 2
çakarlı araçlarla dolaşan sözde şehzade 5
normalleşme 5
sürfile 1
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam