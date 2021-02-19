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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 64 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 2 Mart vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi
 19 Şubat 2021 12:22
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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 64 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 2 Mart vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere toplam 178 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.

26 Şubat vadeli İhalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde, 2 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,48 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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