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Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliye edileceği iddiası yalanlandı

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve mesnetsiz haberler olarak değerlendirilmektedir"
 19 Şubat 2021 12:26
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Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliye edileceği iddiası yalanlandı

Arnavutköy Kaymakamlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kanal İstanbul'un geçtiği yerlerde çiftçilerin tahliyesi isteniyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kanal İstanbul'un geçtiği yerlerde çiftçilerin tahliyesi isteniyor" başlıklı haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

Arnavutköy'ün, 38 mahalle, 296 bin 709 nüfus ve 450,25 kilometrekare yüz ölçümüyle İstanbul'un 4'üncü büyük ilçesi olduğu belirtilen açıklamada, ilçe dahilinde çeşitli büyüklükteki alanlarda büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, insan, çevre ve hayvan sağlığına uygun olmayan, derme çatma ve ruhsatsız yapılardaki bu faaliyetler nedeniyle hayvanların birçoğunun gün içerisinde kontrolsüz ve başıboş olarak ilçe sokak ve caddelerinde dolaştırılmasının, hayvansal atıkların çevreye yayılması ve oluşan pis kokular nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Şehir merkezinde meydana gelebilecek bulaşıcı hastalıklar, kemirici ve diğer zararlı haşeratların üremelerine engel olabilmek amacıyla bu faaliyetlerin her bakımdan kontrol altına alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'un bitkisel ve hayvansal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan ilçemizde, özellikle merkez mahallelerimizde; çadır, derme çatma baraka, balkon ve giriş kat gibi sağlıksız ortamlarda hayvan besiciliği yapılması, hayvanların trafiğe başıboş ve kontrolsüz şekilde bırakılması gibi nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği olumsuz etkilenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20 Ekim 2020 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246. Maddesi gereğince ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan tüm ahır ve hayvan sahiplerine, verilecek uygun sürelerle hayvan ahırlarının tahliye edilmesi ve hayvanların ahır dışına çıkarılmaması" kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliyesi gereken ahırların tamamı, şehir yaşantısının hüküm sürdüğü ve yukarıda bahsedilen sorunlara sebep olan mahallelerimizdeki düzensiz yapı, tesis ve ahırlar olup, bunların hiçbiri Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve rezerv alanı üzerinde değildir. Söz konusu haberlere konu olan mahallelerimizden Terkos Mahallesi ise Kanal İstanbul Projesi rezerv alanında bulunmayıp İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine göre koruma alanları içinde kalmaktadır ve yine aynı yönetmeliğin amir hükümlerince bu alanlar içerisinde entegre hayvancılık faaliyetleri yapılması yasaklanmıştır. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlerin tam aksine bu karar ile şehir merkezinde, sağlıksız ve düzensiz ortamlarda yapılan hayvancılık faaliyetlerinin, Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve çevresindeki mahallelere taşınması için ahır ve havyan sahiplerimiz teşvik edilmiştir."

İlçedeki 69 bin 441 dekar alanda hububat ve yem bitkileri, 1260 dekar alanda sebze, 270 dekar alanda seracılık örtü altı üretim yapan 274 kayıtlı çiftçinin mevcut olduğu bildirilen açıklamada, çiftçilere 2020 yılı içerisinde 2.564.986.63 TL mazot, gübre, yem bitkileri ve sertifikalı tohum desteği verildiği aktarıldı.

Açıklamada, özellikle Kanal İstanbul Projesi güzergahındaki Ömerli, Hadımköy, Yassıören, Sazlıbosna, Çilingir, Dursunköy, Durusu, Hacımaşlı, Baklalı, Yeniköy, Tayakadın, Balaban, Yeşilbayır, Deliklikaya ve orman sınırlarına komşu olan mahallelerdeki 971 işletmede 16 bin 233 adet büyükbaş, 18 bin 835 adet küçükbaş, 3 bin 829 adet manda yetiştiriciliği yapıldığı kaydedildi.

İlçede gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetlerine 2.146.597.5 TL destekleme ödemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşların ve çevre sağlığının korunması, hayvanların sağlıksız ortamlar yerine daha sağlıklı, modern ve hijyen koşullarında yetiştirilmesi konusunda çiftçilere her türlü desteğin verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Netice itibarıyla bazı basın yayın organlarında yer alan 'Kanal İstanbul'un geçtiği yerlerde çiftçilerin tahliyesi isteniyor" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmayan, asılsız ve mesnetsiz haberler olarak değerlendirilmektedir." denildi.

Anadolu Ajansı
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