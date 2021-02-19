İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ATIF ALAN VE H İNDEX'İ EN YÜKSEK 6 BİN AKADEMİSYENİN TAM LİSTESİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi Prof.Dr. Murat ALPER'in Researchgate.com 'da yayınladığı "Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6.000 akademisyen" başlıklı çalışmada Türk üniversitelerinde görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre en çok atıf alan ve H index'ine sahip ilk 6000 kişi açıklandı.