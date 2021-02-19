YÖK, YKS kılavuz yapısında önemli değişiklikler yaptı
|19 Şubat 2021 12:55
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, YKS kılavuzunda aynı isimli programlarda farklı koşulların arandığını ve bazı koşulların eğitim hakkını engellemeyecek türden anlaşılması üzerine bir takım yeni kararlar aldı.
Buna göre aşağıda yer verilen koşul ve açıklamaların YKS Kılavuzundan çıkarılarak İlgili yükseköğretim kurumu tarafından adaylara internet sayfasında duyurulmasına, yükseköğretim kurumlarının adayların programa ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek için internet sayfalarında "ADAY ÖĞRENCİ BAŞLIĞI" adında bir sekme hazırlamalarına ve bu başlık altında programlara ilişkin açıklamaların verilmesine karar verilmiştir.
-İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,
-Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,
-Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,
-Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,
-Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar, Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanlarına ilişkin koşullar
Diğer taraftan, bazı yükseköğretim kurumları tarafından önlisans ve lisans düzeyinde sağlık programları (Ör: Tıp, Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi vb.) ile ilgili program mezunlarının atanması sırasında aranmayan ön lisans ve lisans programlarındaki (Acil Durum Afet Yönetimi, Metalurji vb.) sağlık raporu, boy, kilo vb. koşulların YKS kılavuzlarında yer almamasına, mevcutta yer alan koşulların da kılavuzdan çıkarılmasına, yükseköğretim kurumları tarafından sağlık ile ilgili rapor istenmemesine de karar verilmiştir.
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