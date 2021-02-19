Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak

Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu:- "(NASA'nın Salda Gölü açıklaması) Salda, Dünya'daki ilksel yaşam formlarının gelişimine ilişkin canlı bir laboratuvar. Böyle bir laboratuvarı dünyada bulmak mümkün değil"-
 19 Şubat 2021 13:10
+Aa- Yazdır
Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak

Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, NASA'nın Mars'taki Jezero Krateri ile Salda'nın benzerliği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin, "Salda'nın popülaritesi Mars'taki benzerlikleri kanıtlandığında daha da artacak." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Gökçeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NASA'nın sosyal medya hesaplarından birinden yaptığı paylaşımında, "Perseverance Mars Rover" gezgin uzay aracını Jezero Krateri'ne göndermelerinin ana sebebinin Salda'daki güncel birtakım ilksel canlı bakteri formlarına benzer yaşam izlerini bu kraterde araştırmak olduğunu söyledi.

Jezero Krateri'nin de bir göl olduğunu, buraya zamanında boşalan akarsuların ve buradaki karbonat minerallerinin varlığının NASA tarafından gözlemlendiğini aktaran Gökçeoğlu, "Salda Gölü'nde siyanobakterilerin aktivitesi sonucu oluşan hidromanyezit mineraller var, bunlar karbonat minerali. Benzer yapılar Jezero Krateri'nde de gözlemlenmiş." ifadesini kullandı.

- "Mars'ın geçmişi ciddi bir biçimde aydınlanacak"

Gökçeoğlu, Salda Gölü'nde devam eden aktivitenin dünyada bilinen ilk ilksel canlı aktivitesi olduğunu vurgulayarak, "Dünyadakine benzer bu tip bir canlı aktivitesinin Mars'ın yüzeyinde olduğu tahmin ediliyor. NASA kaynaklarına göre, 'Mars'a gönderilen bu araç, orada birtakım numuneler alacak, bu numuneleri belli bir yerde istifleyecek ve daha sonra gönderilecek başka bir uzay aracıyla bu numuneler dünyaya getirilecek.' şeklinde bir planları var. Oradan getirilecek numunelerin incelenmesiyle Mars'ın geçmişi ciddi bir biçimde aydınlanacak." diye konuştu.

Jezero Krateri'nin etrafındaki yüzey şekline bakıldığında alüvyal birikintileri izleyebildiklerine değinen Gökçeoğlu, gönderilen uzay aracı sayesinde alınan numuneler incelendiğinde orada da ilksel bakteri aktivitesi sonucunda üretilen manyezit türünde karbonat mineralleri tespit edilirse Mars'ta da bir dönem dünyadaki gibi bir yaşam formundan söz edilebileceğini dile getirdi.

- "Salda eşsiz bilimsel özelliğe sahip"

NASA'nın araştırma planına Salda'daki gözlemlerini baz aldığını anlatan Gökçeoğlu, "Jezero'daki jeolojik ve mineralojik yapının Salda'ya benziyor olması NASA'daki bilim insanlarını da umutlandırdı. Salda bu açıdan eşsiz bilimsel özelliğe sahip. Oradan gelecek her bir sonucu değerlendirecekler ve Salda Gölü'nün güncel şartlarıyla karşılaştıracaklar. O yüzden Salda Gölü'nün bilimsel değeri bu gelişmelerle iyiden iyiye yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki jeokimya ve hidrojeoloji araştırmacılarının da bu konuya daha çok önem göstermesi gerektiğine işaret eden Gökçeoğlu, bunun yanında Salda Gölü'nü koruma önlemlerinin de oldukça önem arz ettiğini bildirdi.

- "Böyle bir laboratuvarı dünya da bulmak mümkün değil"

Gökçeoğlu, Salda gibi bu tip özel alanların başlı başına ciddi bilimsel laboratuvarlar olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Salda Gölü yakın gelecekte daha çok ilgi çekecek ve burada daha çok bilimsel çalışma yapılacağı aşikar. Salda, dünyadaki ilksel yaşam formlarının gelişimine ilişkin canlı bir laboratuvar. Böyle bir laboratuvarı dünya da bulmak mümkün değil. Bizim üstümüze düşense Salda'nın mevcut durumunu korumak. Dünyanın birçok yerinde karbonat mineralleri ve manyezitler var ancak Salda'yı önemli kılan şey, ilksel yaşam formları güncel olarak kendi doğal süreçleri içinde devam ediyor. Dünyada 3,45 milyar yıl önce görülen ilkel canlıların şu anda en tipik olarak yaşadığı nadir bölge bu göl. Salda Gölü'ne bu açıdan baktığımızda dünyada tek."

- "Dünya'da birçok araştırma açısında popüler hale gelecek"

NASA'nın Jezero ile Salda arasındaki benzerlikleri kanıtlamanın peşinde olduğuna değinen Gökçeoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu benzerlikler ispat edilirse Mars'ta da bir dönem sıvı formda suyun varlığı ispat edilmiş olacak. Oradaki yüzey şekillerinin suyun hareketiyle olduğu ispat edilecek. Mars'ta zayıf da olsa bir atmosfer var, bir de sıvı formda su olursa bu ilksel yaşamın varlığına işaret edecek. Bu bulgularla göre 'Mars'ta ne oldu da başlayan hayat yok oldu veya gelecekte yeniden bir yaşam başlayabilir mi?' ya da 'İnsan etkisiyle bir hayat başlatılabilir mi?' sorularına yanıt aranacak. O yüzden NASA'nın bu çalışması oldukça önemli. Salda'nın popülaritesi Mars'taki benzerlikleri kanıtlandığında daha da artacak. Sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok araştırma açısında popüler hale gelecek. Belki yakın gelecekte şu an ki mevcut koruma önlemlerinden daha da fazla Salda'yı korumamız gerekecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
NASA'da görev yapmış bilim insanı, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinden umutlu
19 Şubat 2021 11:29		 İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,16'ya çıktı
19 Şubat 2021 11:13
Kovid-19 tedbirleri gribi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımını büyük oranda azalttı
19 Şubat 2021 11:10		 Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
19 Şubat 2021 10:30
Sivas'ta kar nedeniyle 109 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
19 Şubat 2021 10:14		 Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
19 Şubat 2021 10:05
Puanı toplayan iller normale dönecek
19 Şubat 2021 09:15		 Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
19 Şubat 2021 09:10
Siber güvenlikte yerlileşme atağı
19 Şubat 2021 09:04		 Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
19 Şubat 2021 09:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak12:55 - YÖK, YKS kılavuz yapısında önemli değişiklikler yaptı12:52 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı12:45 - İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı12:38 - Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi12:32 - Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
12:30 - Kayseri'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:26 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:26 - Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliye edileceği iddiası yalanlandı12:24 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı12:22 - TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi12:19 - TSK personeline ilişkin yasalaşan kanunun detayları
11:58 - Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak11:46 - Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?11:44 - 'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu11:43 - Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor11:42 - Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
11:39 - Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Puanı toplayan iller normale dönecek
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulmak 2
The revenant 1
define 2
mavi köpekler 2
gaspet 3
kristal kafatasları 1
çakarlı araçlarla dolaşan sözde şehzade 5
ruh çağırır gibi başlık çağırmak 1
aynı konuşmayı yapmak 2
İngilizce deyimler 1
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam