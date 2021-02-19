ÖSYM, 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular'ı yayımladı
ÖSYM internet sitesinden 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' yayımlandı
|19 Şubat 2021 13:40
|+Aa- Yazdır
(19 Şubat 2021)
2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' Yayımlandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır.
Tüm adaylarımızın bilgilerine sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sıkca Sorulan sorulara ÖSYM'nin yanıtları için Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ÖSYM'den sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet açıklaması
19 Şubat 2021 14:43
|Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak
19 Şubat 2021 11:58
|YÖKDİL başvuru süresi bugün sona erecek
15 Şubat 2021 10:09
|ALES/2 sınava giriş belgeleri yayımlandı
12 Şubat 2021 14:02
|2020-YDUS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
12 Şubat 2021 11:03
|ÖSYM'den EKYS son başvuru günü hatırlatması
11 Şubat 2021 10:10
|ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
07 Şubat 2021 09:30
|2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
05 Şubat 2021 10:01
|ÖSYM'den YKS başvurularına ilişkin animasyon video
04 Şubat 2021 14:16
|YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
04 Şubat 2021 10:02