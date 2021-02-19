Bursa'da yolcu otobüsü kazası: İki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı
|19 Şubat 2021 13:53
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İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda ters yönden giden otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaza, 03.30 sularında gerçekleşti. Ters yönde seyreden ve içinde Hasan Barca ve Raifcan Kaplan'ın bulunduğu 07 BAV 32 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi kuzey gişeleri yakınında, İstanbul yönünden Bursa istikametine giden Metro Turizm'e ait S.C. idaresindeki 59 EH 252 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkıştıkları yerde hayatlarını kaybettikleri belirlenen Barca ve Kaplan'ın cesetleri, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan otobüs yolcusu 10 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Otobüs sürücüsü S.C. de Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
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