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Faizler arttı... İlçe milli eğitimde rekor promosyon

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1436 çalışanlarına yönelik 2021-2024 yıllarına ait yapılan promosyon ihalesi sonuçlandı. 2021- 2024 yıllarını kapsayan anlaşmada 4 bin 323 TL promosyon ödenmesi kararı alınmıştır.
 19 Şubat 2021 14:00
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Faizler arttı... İlçe milli eğitimde rekor promosyon

Sorgun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda 17/02/2021 tarihinde Promosyon İhale Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıya, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KAYA, ilçe milli eğitim şube müdürü Aydın BORA, ilçe yetkili sendika temsilcisi Eğitim Bir- Sen İlçe Başkanı Raci ATEŞ ve banka yetkilileri katıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışanlarına yönelik yapılan "Banka Promosyon İhalesi" sonucunda; en yüksek teklif 4323TL ile Halk Bankası tarafından verilmiş ve promosyon anlaşması söz konusu banka ile gerçekleştirilmiştir.

Bu promosyon anlaşması Milli Eğitim çalışanları arasında üç(3) yıl süreyi kapsayan, tek seferde ve peşin olarak alınacak en yüksek ücret olarak büyük bir dikkat çekmekte ve yapılacak olan promosyon ihaleleri için de güzel bir örneklik teşkil etmektedir.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına yapılacak olan promosyon ücreti 2021- 2024 yıllarını kapsamakta ve promosyon ücreti, ihale sonucunda alınacak olan ilk maaş olan 15 Mart 2021 tarihinden sonra, tek seferde ve peşin olarak on (10) gün içerisinde ödenecektir.

Memurlar.Net
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