Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 19 Şubat 2021 15:00
+Aa- Yazdır
MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım tutuklandı.

Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Parım, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Parım'ın, sorgusunda, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Parım'ın, 2015'te terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akar: Örgütün hareket kabiliyeti sınırlandı
19 Şubat 2021 14:30		 FETÖ'nün 'sohbet ablası'na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
19 Şubat 2021 14:14
Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi
19 Şubat 2021 14:00		 Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
19 Şubat 2021 12:52
Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
19 Şubat 2021 12:32		 İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
19 Şubat 2021 10:42
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki 'Vurun' talimatı Karayılan'dan
19 Şubat 2021 10:21		 FETÖ'cüler ortak kod adı kullandı: Bahçıvan
19 Şubat 2021 09:29
Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu
19 Şubat 2021 06:40		 Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de 61 öğretmeni kaçırdı!
18 Şubat 2021 21:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - 5 bin nüfuslu beldede 10 gündür vaka görülmedi15:35 - Ünlü oyuncu Toygun Ateş Virüsten hayatını kaybetti15:29 - En fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi15:25 - Polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma15:22 - Faizsiz konutçulara uyarı: Başımızı belaya sokmayın15:19 - Ahmet Kural'a tehdit ve yaralamadan 5 yıl hapis istendi
15:13 - En fazla TV programına katılan 30 kişi15:12 - Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?15:06 - Koronayı ağır geçiren hastaların yarısında kalp hasarı tespit edildi15:04 - 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı15:00 - Erdoğan'dan 'nüfus artışı' uyarısı15:00 - MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı
14:54 - Binali Yıldırım: Aslında birçok alanda ilk 10'a girdik14:53 - İlaç fiyatlandırmasında kur, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek14:43 - ÖSYM'den sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet açıklaması14:39 - Strese birebir etkili agat taşı için Üniversite yarışma düzenledi14:30 - Akar: Örgütün hareket kabiliyeti sınırlandı
14:28 - Av tüfeğini temizleyen kişi silahın ateş alması sonucu 6 yaşındaki yeğenini vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
The revenant 1
pandemide en çok özlenen aktiviteler 4
öfke kontrolü 2
sirke 1
ay ışığında 2
Ölümsüzlük mantarı 1
normalleşme 5
doktor çıbanım 1
Demir eksikliği 1
fado 3
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam