2 kamu görevlisi ve 1 muhtar rüşvetten gözaltına alındı
Adana'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.
|19 Şubat 2021 14:18
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde devlete ait hazine arazilerini rüşvet karşılığında üçüncü kişilere alıp sattırdıkları ve bu arazileri kullananların devlete ödemeleri gereken borçları usulsüz işlemlerle gizleyip karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 6 şüpheliyi yakalamak için belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kamu görevlisi ve muhtarın da aralarında bulunduğu 5 zanlı yakalandı.
Jandarma ekipleri, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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