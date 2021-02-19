Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 kamu görevlisi ve 1 muhtar rüşvetten gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.
 19 Şubat 2021 14:18
+Aa- Yazdır
2 kamu görevlisi ve 1 muhtar rüşvetten gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde devlete ait hazine arazilerini rüşvet karşılığında üçüncü kişilere alıp sattırdıkları ve bu arazileri kullananların devlete ödemeleri gereken borçları usulsüz işlemlerle gizleyip karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 6 şüpheliyi yakalamak için belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kamu görevlisi ve muhtarın da aralarında bulunduğu 5 zanlı yakalandı.

Jandarma ekipleri, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
19 Şubat 2021 08:26		 Şampuanı bile belediyeye ödettiler
18 Şubat 2021 07:15
Zimmetine geçirdiği parayla bahis oynayan müdür yardımcısı tutuklandı
13 Şubat 2021 14:29		 3 ilde nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı
12 Şubat 2021 08:03
Belediye eski başkanı, rüşvet çarkını ifşa etti
10 Şubat 2021 10:09		 Rüşvet aldığı iddia edilen 6 polis ve 1 avukat tutuklandı
30 Ocak 2021 15:40
'Usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 2 kişi tutuklandı
28 Ocak 2021 23:36		 Tapu'da rüşvet operasyonu: 1'i müdür, 25 kişiye tutuklama
25 Ocak 2021 21:30
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
23 Ocak 2021 06:15		 Artvin'de yolsuzluk operasyonu, 2'si kamu görevlisi 16 gözaltı
22 Ocak 2021 13:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - 5 bin nüfuslu beldede 10 gündür vaka görülmedi15:35 - Ünlü oyuncu Toygun Ateş Virüsten hayatını kaybetti15:29 - En fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi15:25 - Polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma15:22 - Faizsiz konutçulara uyarı: Başımızı belaya sokmayın15:19 - Ahmet Kural'a tehdit ve yaralamadan 5 yıl hapis istendi
15:13 - En fazla TV programına katılan 30 kişi15:12 - Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?15:06 - Koronayı ağır geçiren hastaların yarısında kalp hasarı tespit edildi15:04 - 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı15:00 - Erdoğan'dan 'nüfus artışı' uyarısı15:00 - MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı
14:54 - Binali Yıldırım: Aslında birçok alanda ilk 10'a girdik14:53 - İlaç fiyatlandırmasında kur, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek14:43 - ÖSYM'den sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet açıklaması14:39 - Strese birebir etkili agat taşı için Üniversite yarışma düzenledi14:30 - Akar: Örgütün hareket kabiliyeti sınırlandı
14:28 - Av tüfeğini temizleyen kişi silahın ateş alması sonucu 6 yaşındaki yeğenini vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
durduk yere akla gelen replikler 3
Kar üşüyenler için romantik yağmaz 3
doktor çıbanım 1
sürfile 1
marvel comics 1
ruh çağırır gibi başlık çağırmak 1
unutulmak 2
Perseverance 3
kloz 1
sana adalet vadetmedik 2
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam