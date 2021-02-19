2 kamu görevlisi ve 1 muhtar rüşvetten gözaltına alındı

TİHEK, MOBBİNGİ İLK KEZ KABAHAT OLARAK TANIMLADI, BELEDİYEYE 15 BİN TL CEZA VERDİ Mobbing ilk kez Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından kabahat olarak tanımlandı