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Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talepte bulundu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iki talepte bulunduğunu aktardı.
 19 Şubat 2021 14:26
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Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talepte bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen diyaloğa ilişkin olarak bir ayrıntı ortaya çıktı.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın cenaze töreninde Erdoğan'dan iki talepte bulunduğunu kaydetti.

Küçükkaya'nın aktardığına göre İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz."

Borçlanma tartışması

Belediyelerin merkezi bütçeden destek gelmediği gerekçesiyle yurt dışından borçlanma girişimleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında tartışma konusu olmuştu.

Erdoğan, bu konuyla ilgili açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermedikten sonra hiçbir belediye bu şekilde borçlanmaya gidemez. Bu sonunda bana gelir, benim de onaylamam gerekir. Ben onamadan bu dış borçlanmayı yapamaz. Bilmiyor. Hiçbir şeyi takip etmiyor. Bundan sonra da sen bu yanlışla gidecek olursan burada soru işaretleri artar" ifadesini kullanmıştı.
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