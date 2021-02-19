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Av tüfeğini temizleyen kişi silahın ateş alması sonucu 6 yaşındaki yeğenini vurdu
Gaziantep'te av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu 6 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.
|19 Şubat 2021 14:28
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İddiaya göre, Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi'nde A.K. av tüfeğini temizlemeye başladı.
Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar, yatakta uyuyan 6 yaşındaki yeğeni Fatih K'nin vücuduna isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fatih K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
A.K. ise olayın ardından gözaltına alındı.
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