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Strese birebir etkili agat taşı için Üniversite yarışma düzenledi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Agat Taşı Takı ve Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması düzenledi.
 19 Şubat 2021 14:39
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Strese birebir etkili agat taşı için Üniversite yarışma düzenledi

Yarışma, Ankara Kalkınma Ajanıs tarafından desteklenen "Yenilikçi Yaklaşımlarla Agat Taşı Takı- Hediyelik Eşya Tasarımı, Üretimi ve Tanıtımı" projesi kapsamında düzenleniyor.

AGAT TAŞI NEDİR?

Agat taşı, Türkiye'de birçok alanlarda bulunmasına karşılık belki de en güzel ve en zengin rezerve sahip örnekleri Ankara ilinin Çubuk ilçesinin kuzeyi ile Çankırı ilinin Şabanözü ve Eldivan ilçelerinin güneyindeki yaklaşık 100 km2'lik bir alanda yer alıyor.

Çizgili Şeritli Çubuk Agat taşı, ulusal ve uluslararası süs taşı sektöründe az miktarda tanınan ve dünyada sadece Çubuk'ta çıkarılan bir süs taşı. Dünyanın farklı yerlerinde agat taşı çıkmasına rağmen çizgili şeritlerin olduğu agat taşı (Barred Agate) dünyada sadece Çubuk ilçesinde bulunuyor.

Çubuklu Agat taşı, adını üzerindeki desenlerden alıyor. Strese ve üzüntüye birebir olduğu söylenilen taş, takı ve dekorasyon ürünü olarak da kullanılıyor. Türkiye'de 15 milyarlık rezervi olan Çubuklu Agat taşı'na, yeni bir iş kapısı olarak bakılıyor.

ÜNİVERSİTENİN YARIŞMA DUYURUSU:

Agat Taşı Takı ve Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen TR51/19/KIR/0042 no'lu "Yenilikçi Yaklaşımlarla Agat Taşı Takı- Hediyelik Eşya Tasarımı, Üretimi ve Tanıtımı" başlıklı proje kapsamında düzenlenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için yarışma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Memurlar.Net
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