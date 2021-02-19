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ÖSYM'den sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet açıklaması

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların tarihinde, sınavlara girecek adayların, onların refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını duyuruldu.
 19 Şubat 2021 14:43
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ÖSYM'den sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet açıklaması

ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını Sınav Giriş Belgeleri ile belgeleyen adayların ve adayların yanlarında bulunan refakatçi ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır".
İhlas Haber Ajansı
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