ÖSYM'den sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet açıklaması
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların tarihinde, sınavlara girecek adayların, onların refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını duyuruldu.
|19 Şubat 2021 14:43
|+Aa- Yazdır
ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını Sınav Giriş Belgeleri ile belgeleyen adayların ve adayların yanlarında bulunan refakatçi ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır".
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ÖSYM, 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular'ı yayımladı
19 Şubat 2021 13:40
|Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak
19 Şubat 2021 11:58
|YÖKDİL başvuru süresi bugün sona erecek
15 Şubat 2021 10:09
|ALES/2 sınava giriş belgeleri yayımlandı
12 Şubat 2021 14:02
|2020-YDUS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
12 Şubat 2021 11:03
|ÖSYM'den EKYS son başvuru günü hatırlatması
11 Şubat 2021 10:10
|ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
07 Şubat 2021 09:30
|2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
05 Şubat 2021 10:01
|ÖSYM'den YKS başvurularına ilişkin animasyon video
04 Şubat 2021 14:16
|YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
04 Şubat 2021 10:02