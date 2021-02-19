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Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?

Kasım ayında 540 lirayı görüp tarihi rekor seviyelerine ulaşan gram altın, hızlı bir düşüş eğilimine geçti. Bu keskin hareketin nedenlerini uzmanlar yorumladı: Gram altın neden düşüyor? Kurdaki hareketler gram altını nasıl etkiliyor? Altın artık güvenli liman değil mi?
 19 Şubat 2021 15:12
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Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?

6 Kasım 2020'de 540 TL'nin üzerine çıkan gram altın fiyatı, 7 ay sonra ilk kez 400 TL'nin altına düştü. Uzmanlar söz konusu düşüşte kur hareketlerinin de etkili olduğunun altını çiziyor. Dolardaki düşüşün nedenlerini geçtiğimiz hafta mercek altına almıştık. Peki bugünlerde 398-400 lira bandında işlem gören altın neden değer kaybediyor?

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ve Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altındaki düşüşü Hürriyet'ten İsmail Sarı ve Gaye Kobal'a değerlendirdi.

ALTININ GRAM FİYATI 3,5 AY İÇİNDE 140 LİRADAN FAZLA GERİLEDİ. BU HIZLI DÜŞÜŞÜ NASIL YORUMLAMAK GEREKİR? HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLDU?

Yusuf Topçu: Gram altındaki büyük düşüşü öncelikle Türk Lirası'nın değer kazancı üzerinden yorumlamamız gerekiyor. 8,57'den gerilemeye başlayan Dolar/TL'de şubat ayı itibarıyla 7 TL'nin altında 6,95 TL'ye gelmiş durumdayız. Başlı başına bu gelişme yüzde 25'e yakın bir fark oluşturmakta. Altın fiyatlarındaki hareketin kalan kısmı ise ons altını etkileyen ekonomik, finansal ve politik birçok gelişmenin toplamının bir sonucu.

Eda Karadağ: Gram altın düşüşünde, Dolar/TL ve ons altının hareketi etkili oldu. 6 Kasım günü Dolar/TL'de 8 TL'nin üzerinde bir seyir görülürken, ons altında 1960 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve gram altında da 520 TL'nin üzerine doğru tepkiler başlamıştı. Sonrasında Türkiye'de ekonomi politikasında atılan adımlar, doların zayıf seyri, Dolar/TL'nin geri çekilmesini desteklerken, ons altında piyasadaki risklerin artması ve emtiaya olan talebin zayıflamasıyla yükselişini sonlandırmış oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda, gram altında da aşağı yönlü bir seyir izlendi ve 400 TL'nin altına doğru bir eğim oluşmuş durumda. Teknik olarak çok hızlı yükselişin ardından kazançların geri verilmesi de bir o kadar hızlı olduğu için piyasada panik havası yaratıldı. Ancak son günlerde, daha temkinli seyirlerin görülmesi nedeniyle gram altındaki fiyat hareketinin de sakinleştiğini gözlemliyorum.

BAZI UZMANLAR, "BU DÜŞÜŞLERİN DİP SEVİYESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ" ŞEKLİNDE AÇIKLAMADA BULUNUYOR. SİZ BUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Yusuf Topçu: Altında şahsi fikrim, dip seviyesine dolar bazında yakın olduğumuz fikrine paralel. Ons altın 1765 dolar desteğine bir kez daha yaklaştı ve bir kez daha alımlarla karşılaştı. İlk hedefi ise 1850-1865 dolar bandı olacak. En son ağustos ayında ons altın 2065 dolara kadar yükseldikten sonra bir düşüş trendine girmiş ve rallisinin sonuna gelmişti. Altının rallileri genelde hızlı başlıyor, ardından uzun bir dinlenme sürecine giriyor. Ancak uzun vadeye baktığınızda altının getirisi nesillerdir yatırımcısını tatmin etmiştir.

Eda Karadağ: Gram altın için bu seviyelerin dip seviye olduğunu söylemek için erken olabilir. Piyasada dinamikler sürekli değişiyor. Ons altın için bu yıl 2020 yılına göre güçlü bir alım gelmesini beklemesem bile yeniden 1900 dolar üzerine doğru tepkiler yıl içerisinde görülebilir. Dolar/TL'de teknik görünüm zayıf olduğu için bu durum gram altının yükselişini bir süre daha zorlaştırabilir. Son günlerde ani bir düşüş olduğu için zaman zaman gram altın üzerinde tepki alımları görülmesi muhtemel ancak ben yine de düşüşün devam edebileceğini ve böyle bir senaryoda gram altın yatırımcılarının pozisyon arttırmak için stratejilerini değerlendirebileceğini düşünüyorum.

KISA VADEDE ALTIN FİYATLARINDA NASIL BİR SEYİR ÖNGÖRÜYORSUNUZ?

Yusuf Topçu: Dolar/TL'de 6,80 hedefi sürdükçe gram altında fiyat baskısı devam edecektir. Aralık ayından bu yana dolarizasyonda bozulma olmamasına rağmen TL değer kazanmaya devam ediyor. Sıkı para politikasında henüz sona gelmemiş olmamız, bize TL'nin bu hareketinin devam edeceğini gösteriyor. Kısa vadede Dolar/TL'nin aşağı, ons altının ise yukarı yönlü fiyat hareketleri birbirini dengeleyecektir.

Eda Karadağ: Merkez bankalarının altın alımları zayıfladı, salgın sebebiyle mücevher alım gücünde de bir düşüş görülüyor. Ekonomiler hala toparlanamadığı için piyasadaki teşvik paketleri aslında altın için olumlu ancak ekonomilerin özellikle ABD ve Çin'de kısa vadede toparlanma beklentisi altın için olumsuz senaryoları gündeme getirebiliyor.

Kısa vade için ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seyirler görülebilir ancak 1900 dolar ve üzeri biraz daha zor gibi duruyor. Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz ama bu durum sert bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalı. Ben biraz daha temkinli hareket edebileceğini ve bu nedenle güçlü bir yükseliş iştahı oluşabileceğini düşünmüyorum. Küresel çapta, ons altın fiyatları içinse ABD'nin rolü büyük ve Biden yönetiminin gelmesi, altına olan talebin biraz zayıflamasını tetiklediğini de gözlemlediğimi eklemek isterim.
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