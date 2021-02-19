En fazla TV programına katılan 30 kişi

Malumatfurus.org ekranda kalma süresi ile ilgili yaptığı araştırmayı açıkladı. Açıklanan verilere göre son 3 ayda en fazla Hakan Bayrakçı ekrana çıktı.

441 programda toplam 537 farklı konuğun yer aldığı, program başı ortalama konuk sayısının 4,5 olduğu, bir programda görüşleri alınan en fazla konuk sayısının 11 olduğu gözlemlenmiş. Program sayısına göre ağırlıklandırıldığında ise 441 programda 1940 katılımın 1707'sinin (%88'inin) cinsiyetinin erkek, 233'ünün (%12'sinin) kadın olduğu tespit edilmiş.

3 aylık süreçte en fazla ekranda zuhur eden 30 isim de şu şekilde sıralanmakta:

