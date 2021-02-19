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Ahmet Kural'a tehdit ve yaralamadan 5 yıl hapis istendi
Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ahmet Kural'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı Kural'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.
|19 Şubat 2021 15:19
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Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ahmet Kural'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı Kural'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.
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