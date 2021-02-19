Faizsiz konutçulara uyarı: Başımızı belaya sokmayın

Faizsiz konut ve taşıt edindirme vaadiyle son dönemde hızla çoğalan tasarruf finansman şirketlerine yasal altyapı sağlayacak kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda aynen kabul edildi.

Tartışmaların yaşandığı komisyon toplantısında 'yeşil sermaye' diye de ifade edilebilecek bu yöntemle yeni bir 'Çiftlik Bank' ya da benzeri dolandırıcılık olaylarının yaşanmaması için sıkı önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı

Komisyonda görüşlerini açıklayan şirket sahipleri, yurt dışındaki gurbetçi vatandaşların paralarını da bu yöntemle toplamak, ayrıca ev ve taşıt dışındaki alanlara da açılmak için yasal yetki istediler. Ancak Komisyon Başkanı Ak Parti'li Mustafa Elitaş, bu talepleri kritik uyarılarla geri çevirdi.

ALMANYA'DAKİ YURTTAŞLARI İSTİYORUZ

Tasarruf finansman şirketlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) iznine ve denetimine alan yasa teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısına, görüşlerini açıklamaları için sektördeki şirket temsilcileri davet edildi. Sistemin işleyişini anlatabilmek için çok sayıda şirket patronu ve yöneticisi söz alırken, bazı maddelerde şirketler arasında görüş ayrılıklarının yaşanması dikkat çekti.

Toplantıda ilginç tekliflerden biri Eminevim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ergüven'den geldi. Ergüven, teklif maddesinde faizsiz konut ve taşıt edindirmeyi öngören şirketlerin yurt dışında iştirak edinmelerini önleyen hüküm bulunduğunu, bunun kaldırılmasını talep etti. Başkan Elitaş, "Ne amaçla istiyorsunuz bunu?" diye sorması üzerine Ergüven, "Bu maddeyi ben aleyhimize gibi anladım. Yani yurt içinde ve yurt dışında iştirak açamayız, gibi anladım" dedi.

Elitaş, "Açamıyorsunuz zaten" yanıtını vermesi üzerine Ergüven'den, "Açabilelim diyorum işte ben de açabilmeyi istiyorum. Yurt dışında Almanya'daki gurbetçilerin tasarruflarının değerlendirilmesi amacıyla." yanıtı gelince Elitaş, "Kardeşim, bir de dünyanın öbür tarafından adamlarla bizim başımızı belaya sokmayın ya" uyarısı geldi.

Birevim Genel Müdürü Mahir Orak da yurt dışında en azından irtibat bürolarının kurulmasına izin verilmesini istedi. Elitaş bu talebe de karşı çıkarak, "Onu da şu anda veremeyiz önerge verilmediği için. Genel Kurul aşamasında siz biraz daha ikna edici faaliyetlerde bulunun" yanıtını verdi.

'BDDK BU DURUMA MI DÜŞTÜ'

Düzenlemeyle, en az 5 kişilik ortakla kurulma zorunluluğu olan bankaların tek ortakla kurulmasının önünün açıldığı da bildirildi. CHP'li Akif Hamzaçebi, yapılan düzenlemeyle anonim şirketlerinin tek ortakla kurulmasının önünün açıldığını, bu düzenlemenin bankaları da kapsadığını ifade etti. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben kendilerinin de bu yönde ileride bir değişiklik yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ancak Hamzaçebi, bu düzenlemenin zaten bankaları da kapsadığını söylemesi üzerine Akben, "Ben o maddenin burada olduğunu görmemiştim, haklısınız" dedi. Bu yanıta tepki gösteren Hamzaçebi Akben'e tepki göstererek, "Sayın Başkan, bu sizin görev alanınızdaki bir kanunu değiştiriyor. Burada mı haberdar oluyorsunuz? Yazık ama yani, yani BDDK bu duruma düşmüşse üzüntülerimi ifade ediyorum" dedi.