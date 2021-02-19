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Polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, polisin bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
 19 Şubat 2021 15:25
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Polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, polisin bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Vali Ayaz, yerel bir haber sitesinde, "Çankırı'nın göbeğinde çocuğa polis şiddeti" haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayaz, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, sonucundan kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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