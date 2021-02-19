Ünlü oyuncu Toygun Ateş Virüsten hayatını kaybetti
Malatya'da rol aldığı film çekimleri sırasında corona virüse yakalanan ve entübe olan Toygun Ateş hayatını kaybetti
|19 Şubat 2021 15:35
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Malatya'da rol aldığı film çekimleri sırasında corona virüse yakalanan ve entübe olan Toygun Ateş hayatını kaybetti.
Malatya'da rol aldığı film çekimleri sırasında corona virüse yakalanan ve entübe olan Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız yaptığı açıklamada, "Mutasyonlu virüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar" demişti.
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