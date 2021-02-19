Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yüzde 50 indirimli olacak
|19 Şubat 2021 15:58
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisli mahallere ait geçen yılın nisan, mayıs, haziran dönemine ait 3, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 dönemi için de 6 aylık düzenlenerek vadesi ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceği belirtildi.
Açıklamada, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağı ifade edildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi ve kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için havalimanı/terminal işleticisi şirketlerle yapılan sözleşmelere ilişkin gerekli tedbirlerin alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü, sürecin başından itibaren salgından olumsuz etkilenen işletmeleri rahatlatacak birçok önemli icraata da imza attı. Havalimanlarında havacılık sektöründe faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten 643 kiracı tahsisli, yaklaşık 3 bin 900 mahal için 2021 yılına ilişkin kiralara ve 2021 yılı havalimanı ücret tarifelerine artış yapılmayarak, sektöre destek sağlandı. 2021-2022 döneminde kira bedellerinde artış yapılmayarak, 2 yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak."
- "Tüm sektörler gibi havacılık sektörünün de yanındayız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde tüm sektörler gibi havacılık sektörünün de yanında olduklarını belirtti.
Geçen yıl düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceği bilgisini veren Karaismailoğlu, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağını kaydetti.
Karaismailoğlu, "2021 yılına ait kira bedellerinde ve 2021 yılı DHMİ ücret tarifesinde artış yapılmamıştır." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|5 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
19 Şubat 2021 17:39
|Bakan Koca'dan aşı açıklaması: En iyiyi temin etmek için çalışıyoruz
19 Şubat 2021 17:15
|İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi
19 Şubat 2021 17:02
|Ciro kaybı desteği ödemeleri için başvurular başladı
19 Şubat 2021 16:11
|Evde kumara 39 bin TL ceza: Çaydanlıktan iskambil kağıtları çıktı
19 Şubat 2021 15:51
|10 yıl önce sattığı kamyonetine 'otoyol geçiş ihlali' cezası geldi
19 Şubat 2021 15:43
|En fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi
19 Şubat 2021 15:29
|Polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma
19 Şubat 2021 15:25
|85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı
19 Şubat 2021 15:04
|İlaç fiyatlandırmasında kur, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek
19 Şubat 2021 14:53