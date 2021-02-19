Açık öğretim lise öğrencilerine bir defalık nakil hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, açıköğretim lise öğrencilerine bir defalık nakil hakkı tanıdı
|19 Şubat 2021 16:01
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