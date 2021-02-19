Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'li Gergerlioğlu'na terörden verilen cezayı Yargıtay onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
 19 Şubat 2021 16:07
+Aa- Yazdır
HDP'li Gergerlioğlu'na terörden verilen cezayı Yargıtay onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edildi.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturmanın başlatıldığı, kovuşturmaya devam edilerek, hüküm kurulduğu hatırlatıldı.

Yasama dokunulmazlığı ile milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza kovuşturmaları ve tutuklamalardan korunmasının sağlandığı belirtilen gerekçede, hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ise Anayasa'nın 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de 17. maddesinde yer verildiği aktarıldı.

Gerekçede, Anayasa Mahkemesinin 2008'deki kararında, demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında "kötüye" kullanma olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığı ifade edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin yerleşik içtihatlarında da terör örgütü propagandası suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında hakkın kötüye kullanımı olduğuna işaret edilen gerekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de benzer kararlarına yer verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."

Gerekçede ayrıca yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanundaki suç tipine uyduğu belirtildi.

Kobani soruşturmasında 9 HDP'li vekile fezleke
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar: İş arkadaşını öpmek kovulma sebebi
18 Şubat 2021 13:44		 Pandemide kira indirimi yapılmalı mı? Son söz Yargıtay'ın
18 Şubat 2021 07:59
OYAK'ta çalışanları davayı nerede açabilir?
18 Şubat 2021 00:10		 Yargıtay'dan 'maske takmayanlara ceza'ya dair emsal karar
16 Şubat 2021 13:53
Facebook fotoğrafına bakılıp ölüm aylığı kesilemez
13 Şubat 2021 15:10		 Sevgililer Günü'nü unutmak boşanma gerekçesi
12 Şubat 2021 11:35
Eşinin işyerini basıp golf sopasıyla camları kırdı, Yargıtay 'tepki' dedi
11 Şubat 2021 11:05		 Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin
10 Şubat 2021 18:21
Kanalizasyon hizmeti vermeyen belediyenin atık su bedeli alamaz
09 Şubat 2021 12:02		 Eski tümgeneral Bakır'ın 12 yıl hapis cezasını onandı
08 Şubat 2021 11:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - Dolar haftayı 7 TL'nin altında kapattı17:39 - 5 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı17:30 - Başkentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olayları yüzde 89 azaldı17:15 - Bakan Koca'dan aşı açıklaması: En iyiyi temin etmek için çalışıyoruz17:07 - Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor17:05 - Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
17:02 - İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi16:56 - Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü16:41 - Adalet Bakanı Gül: Siyaset anlayışımız Allah rızası, milletin duasıdır16:29 - Vali duyurdu: Doğan Cüceloğlu'nun adı Fen Lisesi'ne verilecek16:17 - Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi yürüyün16:11 - Ciro kaybı desteği ödemeleri için başvurular başladı
16:09 - 'Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'16:07 - HDP'li Gergerlioğlu'na terörden verilen cezayı Yargıtay onadı16:04 - Kobani soruşturmasında 9 HDP'li vekile fezleke16:01 - Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı16:01 - Açık öğretim lise öğrencilerine bir defalık nakil hakkı
15:58 - Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yüzde 50 indirimli olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bekleme hissi 2
tahta kaşık 2
ayrılık 1
unutulmak 2
kayıt dondurmak 5
fado 3
kloz 1
gaspet 3
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
yedikten sonra pişman olunan yiyecekler 7
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam