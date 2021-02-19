Ciro kaybı desteği ödemeleri için başvurular başladı
|19 Şubat 2021 16:11
|+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanı Pekcan, Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.
Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından salgından olumsuz etkilenen işletmeleri ilgilendiren bir paylaşım yaptı. Pekcan paylaşımda, "Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir" açıklamasında bulundu.
1/2 Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık.Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 19, 2021
2/2 İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir.Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 19, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|5 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
19 Şubat 2021 17:39
|Bakan Koca'dan aşı açıklaması: En iyiyi temin etmek için çalışıyoruz
19 Şubat 2021 17:15
|İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi
19 Şubat 2021 17:02
|Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yüzde 50 indirimli olacak
19 Şubat 2021 15:58
|Evde kumara 39 bin TL ceza: Çaydanlıktan iskambil kağıtları çıktı
19 Şubat 2021 15:51
|10 yıl önce sattığı kamyonetine 'otoyol geçiş ihlali' cezası geldi
19 Şubat 2021 15:43
|En fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi
19 Şubat 2021 15:29
|Polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma
19 Şubat 2021 15:25
|85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı
19 Şubat 2021 15:04
|İlaç fiyatlandırmasında kur, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek
19 Şubat 2021 14:53