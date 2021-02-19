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Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi yürüyün

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, karlı ve buzlu zeminlerde kayıp, düşme sonucu kırık ve çıkık vakalarında artış yaşandığını belirterek, böyle yollarda penguen gibi yürünmesini tavsiye etti. Kentte yaşayanlar ise yürürken düşmemek için ellerini ceplerine koymamaya özen gösterdiklerini söyledi.
 19 Şubat 2021 16:17
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Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi yürüyün

Medicana Sivas Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, karlı ve buzlu zeminlerde kayarak düşme kaynaklı kırık ve çıkık vakalarında artış yaşandığını söyledi. Dr. Kısa, kış mevsiminde ciddi sorunlara yol açan düşme olaylarından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu. Buz ve kar üzerinde penguen gibi kısa ve yavaş adımlarla yürünmesini öneren Kısa, "Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafif de öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz. Yürürken bazı şeylere de ayrıca dikkat etmeliyiz. Elimizdeki telefona bakarak yürümemeliyiz. Dikkatimizi telefona vereceğimiz için kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız. Vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz" dedi.

'DENGEMİ SAĞLAMAK İÇİN ELLERİMİ CEBİME KOYMUYORUM'

Kent sakinleri de karda yürürken, dikkatli olmaya çalıştıklarını söyledi. Emin Kılbıyık (28), "Ellerimi cebime koymadan yürüyorum. Dengemi sağlamak amacıyla ellerimi ve kollarımı sallayarak, küçük adımlarla buzlu yerlerden değil de erimiş yollardan yürüyorum. İşimiz aceleyse gitmeye çalıştığımız yere çabuk gitmemiz gerekiyorsa penguen gibi yürümek zor olur" diye konuştu.

Kaygan yollarda penguen gibi yürüdüğünü aktaran Necmettin Resul Kündem (34) ise "Kar havasına küçüklükten alışkınız. Genelde karlı havalarda ve saçaklardan buz düşme riskine karşı temizlenmiş yolardan yürüyoruz. Yol çok kaygansa zaten penguen gibi yürüyoruz" dedi.

Mustafa Çiftçi (60) de "Eski zamanlarda kara lastik, diye tabir ettiğimiz ayakkabıları kullanırdık. Onlar buzlu zeminlerde kolay kolay kaymazdı ancak günümüzde kullandığımız ayakkabılar kayıyor. Yerlerde parke taş olduğu için vatandaşların düştüğünü görüyoruz. Eskiden kar diz boyu olsa dahi kolaylıkla aşardık. Şimdi elime aldığım değnekle dolaşıyorum" diye konuştu.
DHA
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