Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanı Gül: Siyaset anlayışımız Allah rızası, milletin duasıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu ülkede hayatın en büyük anlamlarından birisi; millete hizmet etmektir, milletimizin bir hayır duasını almaktır. Bizim siyasetimizin anlamı da anlayışı da Allah rızası, milletin duasıdır"
 19 Şubat 2021 16:41
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Gül: Siyaset anlayışımız Allah rızası, milletin duasıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen bölge değerlendirme toplantısına katılan Bakan Gül, daha sonra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Gül, daha sonra kentteki çalışmalar hakkında Vali Kaldırım'la görüştü.

Daha sonra Sakarya Adliyesine geçen Gül, Başsavcı Lütfi Dursun'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler'i ve adliye içerisindeki baro ofisinde Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahman Burak'ı ziyaret eden Bakan Gül, ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.

Belediye faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, Bakan Gül'den KDV iadesi ve gayri safi milli hasıladan düşen belediye paylarının artırılması için destek istedi.

- "Milletin duasından, 'Allah razı olsun' demesinden başka hiçbir makam, sevinç, güzellik yoktur"

Adalet Bakanı Gül, ziyaretlerinde adalet hizmetlerinin yanı sıra kente yapılacak yatırımları yerinde gördüklerini belirterek, "Toplantılarımız devam ediyor. Tüm bunlardan amacımız; vatandaşlarımıza adaletin gecikmeksizin makul sürede gelmesi, adaletin tecelli etmesine yönelik uygulamalar... Bunun da güzel neticelerini almaya devam ediyoruz." dedi.

Sakaryalı vatandaşlara adliyeden adli tıp alanına kadar hizmetlerin en iyisini vermeye devam edeceklerini aktaran Gül, kentin Cumhur İttifakı'na her daim destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti.

Bakan Gül, millete hizmet etmenin önemine değinerek, "Bu ülkede hayatın en büyük anlamlarından birisi; millete hizmet etmektir, milletimizin bir hayır duasını almaktır. Bizim siyasetimizin anlamı da anlayışı da Allah rızası, milletin duasıdır. Milletin duasından, 'Allah razı olsun' demesinden başka hiçbir makam, sevinç, güzellik yoktur. Rabbim ülkemize mahcup etmeden hizmetleri yapmayı nasip eylesin. Her alanda olduğu gibi adalet alanında da Sakaryamız'da da yapacaklarımızı artırarak sürdüreceğiz ve inşallah daha büyük, güçlü Türkiye'yi Sakaryamızla birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Yüce, kentte üretimi yapılan kenevir tohumundan elde edilen ürünleri gösterdiği Bakan Gül'e, yaklaşık 60 kilogram ağırlığında bal kabağı hediye etti.

Bakan Gül'e ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da eşlik etti.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaretinin ardından partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığı binasında basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Gül, kentten ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'
19 Şubat 2021 16:09		 En fazla TV programına katılan 30 kişi
19 Şubat 2021 15:13
Erdoğan'dan 'nüfus artışı' uyarısı
19 Şubat 2021 15:00		 Binali Yıldırım: Aslında birçok alanda ilk 10'a girdik
19 Şubat 2021 14:54
Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talepte bulundu
19 Şubat 2021 14:26		 Bakan Ersoy: Hiçbir ülke tek başına dünyayı kurtarmaya muktedir değildir
19 Şubat 2021 14:21
Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
19 Şubat 2021 14:17		 'Yeni anayasa halkın iradesini yansıtan anlayışla yapılması gerekiyor'
19 Şubat 2021 11:28
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
19 Şubat 2021 11:21		 Adalet Bakanı Gül'den 'Gara Şehitleri' açıklaması
19 Şubat 2021 11:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - Dolar haftayı 7 TL'nin altında kapattı17:39 - 5 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı17:30 - Başkentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olayları yüzde 89 azaldı17:15 - Bakan Koca'dan aşı açıklaması: En iyiyi temin etmek için çalışıyoruz17:07 - Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor17:05 - Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
17:02 - İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi16:56 - Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü16:41 - Adalet Bakanı Gül: Siyaset anlayışımız Allah rızası, milletin duasıdır16:29 - Vali duyurdu: Doğan Cüceloğlu'nun adı Fen Lisesi'ne verilecek16:17 - Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi yürüyün16:11 - Ciro kaybı desteği ödemeleri için başvurular başladı
16:09 - 'Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'16:07 - HDP'li Gergerlioğlu'na terörden verilen cezayı Yargıtay onadı16:04 - Kobani soruşturmasında 9 HDP'li vekile fezleke16:01 - Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı16:01 - Açık öğretim lise öğrencilerine bir defalık nakil hakkı
15:58 - Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yüzde 50 indirimli olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahta kaşık 2
aynı konuşmayı yapmak 1
Kar üşüyenler için romantik yağmaz 3
boş zamanı çok olan yazar 1
ayrılık 1
Her şey onu hatırlayan son kişiye kadar yaşar 1
yedikten sonra pişman olunan yiyecekler 7
mavi köpekler 2
ya herro ya merro 3
ay ışığında 2
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam