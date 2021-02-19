İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi
|19 Şubat 2021 17:02
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2021 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değerinin 3,8155 liradan; 4,5786 liraya artırıldığını bildirdi.
TİTCK'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan avro değeri güncellendi.
Buna göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar kapsamında 2021 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değeri 3,8155 liradan 4,5786 liraya artırıldı.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 13,17 TL ve 6,89 TL değerleri, ilgili karar kapsamında avro değerinde yapılan değişiklik oranında yükseltilerek 15,80 TL ve 8,26 TL olarak güncellendi.
Karar, yarından itibaren geçerli olacak.
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