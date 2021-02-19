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Karda kayan araçlara polisler omuz verdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara, polis ekipleri yardım ederek yolda kalmalarını engelledi.
 19 Şubat 2021 17:05
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Karda kayan araçlara polisler omuz verdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara, polis ekipleri yardım ederek yolda kalmalarını engelledi.

Kocaeli genelinde yaklaşık 5 gün süren kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yollarda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Kara saplanan, yoldan çıkan, karda kayan araçlar bazı alanlarda trafikte yoğunluğa sebep oldu. Araçlarıyla karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına ise trafik polisleri koştu. Dilovası ilçesinde karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara el atarak omuz veren polis ekipleri, iterek ilerlemelerine yardımcı oldular. Araçların yolda kalmaması için görevlerinin yanında insani bir vazifeyi yerine getirerek sürücülere yardım eden polis ekipleri, vatandaşların takdirini kazandı.
İhlas Haber Ajansı
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