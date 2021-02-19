Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başkentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olayları yüzde 89 azaldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olaylarının yüzde 89 azaldığını bildirdi.
|19 Şubat 2021 17:30
|+Aa- Yazdır
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olaylarının yüzde 89 azaldığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir anlık dalgınlığınız sizi üzüntü verici olaylarla karşı karşıya bırakmasın. Dikkatli ve duyarlı olun." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Ankara'da 2017'de 244, 2018'de 97, 2019'da 43 ve geçen yıl 25 kapkaç olayının yaşandığı bilgisi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü
19 Şubat 2021 16:56
|Ahmet Kural'a tehdit ve yaralamadan 5 yıl hapis istendi
19 Şubat 2021 15:19
|Av tüfeğini temizleyen kişi silahın ateş alması sonucu 6 yaşındaki yeğenini vurdu
19 Şubat 2021 14:28
|Bursa'da yolcu otobüsü kazası: İki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı
19 Şubat 2021 13:53
|Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?
19 Şubat 2021 11:46
|Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
19 Şubat 2021 11:42
|SİM kart değiştirerek mobil bankacılık dolandırıcılığından 43 kişi yakalandı
19 Şubat 2021 10:11
|TürkAkım, haziran ve temmuzda bakıma girecek
19 Şubat 2021 09:51
|Şehit eşini 310 bin lira dolandırdılar
19 Şubat 2021 09:18
|Esenyurt'ta kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgaya 40 kişi karıştı
19 Şubat 2021 09:01