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Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük ikinci ili Hakkari oldu. Şırnak'tan sonra ikinci sırada yerini alan 280 bin nüfuslu Hakkari'de haftalık vaka sayısı 27, günlük vaka sayısı ise 4 olduğu belirtildi.
 19 Şubat 2021 17:51
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Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor

Sağlık Bakanlığı il bazında haftalık koronavirüs vakalarını açıkladı. 8-14 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide 9,55 kişi ile Hakkari en az vaka olan Şırnak'tan sonra ikinci il oldu. Hakkari'de yaşayan vatandaşlar ile kafe ve lokanta sahipleri, bakanlıkça açıklanan sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ve kademeli normal hayata geçişi beklediklerini ifade ederken, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, başarının yapılan denetimler ve kurallara uyan Hakkari halka ile birlikte gerçekleştiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerini hemen hayata geçirdiklerini belirten Vali İdris Akbıyık; '''Hakkari'de hayat var' bizim sloganımızdı. Şimdi ise Hakkari'de sağlık var diyoruz. Hakkari 2002 yılından sonra özellikle son yıllarda sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde 3'üncü basamak olma yolunda önemli mesafe kat ettik. Korona ile yeni doğan yoğun bakım ünitesini açtık. En önemlisi de kalp sağlığı merkezimizi de açtık. Hakkari'de artık anjiyo yapılabiliyor. Korona ile ilgili bildiğiniz gibi vakanın görüldüğü zaman üzerinden bir yıl geçti. Vaka en son Hakkari'de görüldü. Şu an ise en az illerin başında da Hakkari geliyor. Tabi ki hedefimiz bunu sıfırlamak zaman zaman sıfır rakamında görüyoruz. Sağlık bakanlığımızın açıklamış olduğu geçen haftaki 100 bin oranlarında Hakkari Şırnak'tan sonra 2'nci sırada yerini aldı. Ama bu hafta hedefimiz birinci olmaktır. Buraya nasıl geldik, öncelikle Sağlık müdürlüğümüzün sağlık teşkilatlarımızın doktorlarımızın, emniyet güçlerimiz, jandarmamız ve tüm kamu kuruşlarımız valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, belediye başkanlarımızın büyük destekleri var. Ama en önemlisi Hakkari halkı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydu. Bu önemli bir etken. Tabi bu pandemi Covid-19 virüsünün ilimizde görülmesinin ardından biz Türkiye'de ilk giriş çıkışlarda kontrol uygulayan illerin başında geliyoruz. Van ve Şırnak girişlerinde Hakkari'ye gelen tüm misafirlerimizi kontrolden geçerek aldık. Üzümlü ve Esendere sınır kapılarımız vardı. Kapılarda sahra hastaneleri kurduk. Gelenler bilim kurulunun sağlık bakanlığının, İçişleri Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'mızın genelgeleri ile ilk tedbirleri aldık. Daha sonra yine gelen bu talimatların çerçevesinde en iyi şekilde uygulamaya gayret ettik. İşte bunlar, umuma açık yerlerin kurallara riayet etmesi, ilk başlarda mesafeli daha sonra kapatılması Hakkari'deki esnaflarımız bu kurala tam olarak uydu" dedi.

'DÜĞÜN CENAZE ve AİLE APARTMANLARI EN BÜYÜK PROBLEMLERİMİZDİ'

Hakkari'de düğün, cenaze ve aile apartmanların en büyük problem olduğunu ifade eden Vali Akbıyık; "Özellikle burada düğünler, cenazeler ve aile apartmanları en büyük problemlerimizdi. Vatandaşlarımız gerek düğün kısıtlaması gerekse taziye kısıtlamalarına büyük oranda uydular. Ayrıca ana caddelerimizde sigara içme yasağı koyduk. Vatandaşlarımız kurallara uydu. Özellikle maske konusunda Hakkari çok iyi sokağa çıktığında yüzde 90'ı vatandaşımızın maske taktığını görüyoruz. Tabi polisin, belediye ve sağlık çalışanlarımız uyarıları ve zaman zaman ceza yazılmasının çok büyük etken olduğunu gördük. Valiliğimiz belediyelerimiz sağlık bakanlığın destekleri ile yaklaşık 2 buçuk milyon maske dağıttık. Hakkari halkı bütün kurallara uyuyor. Maske mesafe, hijyen ve sokağa çıkma kısıtlamalarına ama bu sonuç bizi aldatmasın. Bildiğiniz gibi ilimizde geçtiğimiz zaman mutant virüs görüldü. Çok hızlı yayılıyor. Biz bu kurallara devam edeceğiz ve inşallah biz bu kurallara uydukça kısıtlamalar kaldırılacak" dedi.

'LOKANTALARIN ÜZERİNDEKİ KISITLAMANIN KALKMASINI BEKLİYORUZ'

Hakkari'de 20 yıldır lokanta işletmeciliği yapan İbrahim Aşan ise, Hakkari'nin Şırnak'tan sonra en az vaka görülen ilin olması sevindirici bir durum olduğunu söyledi. Aşan; ''Hakkari'de 20 yıldan fazla lokanta işletmeciliği yapıyorum. Bu pandemiden dolayı baya sıkıntılar yaşadık. 3 aydır restoranlarımız paket üzerinden çalışıyor. Bizim duyduğumuz kadarıyla Şırnak ve Hakkari ilimiz bu pandemiyi yenmiştir. Onun için sayın Cumhurbaşkanımız ve Valimizden bu işletmelerimizin açmasını istiyoruz. Biraz daha esnetmelerini istiyoruz. Cumartesi pazar günlerinin açılmasını istiyoruz. Zaten gereken işlemleri bizde yapacağız. Gelen müşterilerimizin önce ateşini ölçeceğiz. HES kodunu isteyeceğiz. Bir buçuk metre mesafeden oturmalarını isteyeceğiz. Yemek süreleri zaten en fazla 30 dakika ile 45 dakikadan fazla olmayacak. Maske konusunda ise ancak yemek yediği zaman çıkartmalarına müsade edeceğiz" dedi.
DHA
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