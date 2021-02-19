Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde görev değişimi

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü görevine, Opr. Dr. Emrah Ceviz getirildi.

10 Kasım 2017 tarihinden bu yana Mersin İl Sağlık Müdürlüğü görevini sürdüren Sinan Bahçacı, görevini Emrah Ceviz'e teslim etti. Devir teslim töreninde konuşan Bahçacı, "Yaklaşık 3,5 yıl önce devraldığım ve şerefle sürdürdüğüm görevimden bugün itibarı ile ayrılıyorum. Bu süre zarfında çalışma arkadaşlarımla birlikte Mersin halkına sağlık alanında güzel hizmetler sunduk. Mersin gerçekten çok güzel bir şehir. Burada çok güzel dostluklar edindim. Nihayetinde bu bir bayrak yarışı. Eminim ki, görevi devrettiğim arkadaşım hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacaktır. Bu süreçte birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan Emrah Ceviz ise Mersin'in sağlığına yaptığı katkılardan dolayı Bahçacı'ya teşekkür ederek, "Bu kutlu hizmet yarışında sizden devraldığım bayrağı daha ileriye taşımak ve Mersin halkına sağlık alanında en iyi hizmeti sunmak için elimden geleni yapacağım. Değerli meslektaşıma da bundan sonraki görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Emrah Ceviz Kimdir?

1980 yılında Kütahya/Tavşanlı doğumlu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Emrah Ceviz, Ankara, Çankırı, Adana'da hekimlik yaptıktan sonra 2018 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılından bugüne Adana Kamu Hastaneleri Başkanlığı görevini sürdürdü.