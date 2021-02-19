Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı, koronadan hayatını kaybetti
|19 Şubat 2021 18:48
|+Aa- Yazdır
Bir süredir Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Sağlık-Sen Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Vefatının ardından naaşı Memur-Sen Genel Merkezi önüne getirilen Aslan için cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık-Sen Onursal Başkanı Mahmut Kaçar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen'e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ile çok sayıda seveni katıldı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Dava arkadaşımız, Sağlık-Sen'in Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, Rahmeti Rahman'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet etsin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da Memur-Sen camiası olarak çok üzgün olduklarını, Aslan'ın teşkilatın ağabeyi olduğunu belirtti. Durmuş, Aslan'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.
Cenaze namazı sonrası Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri, aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.
Aslan'ın naaşı, yarın kılınacak öğle namazının ardından defnedilmek üzere, memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vaka sayısı düne göre az da olsa arttı
19 Şubat 2021 19:05
|Korona sadece öldürmüyor, ömrümüzden de çalıyor
19 Şubat 2021 19:02
|Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi yürüyün
19 Şubat 2021 16:17
|Ünlü oyuncu Toygun Ateş Virüsten hayatını kaybetti
19 Şubat 2021 15:35
|Strese birebir etkili agat taşı için Üniversite yarışma düzenledi
19 Şubat 2021 14:39
|Bu sefer 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı
19 Şubat 2021 13:57
|Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak
19 Şubat 2021 13:10
|NASA'da görev yapmış bilim insanı, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinden umutlu
19 Şubat 2021 11:29
|İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,16'ya çıktı
19 Şubat 2021 11:13
|Kovid-19 tedbirleri gribi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımını büyük oranda azalttı
19 Şubat 2021 11:10