Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü

Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketler Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.
 19 Şubat 2021 18:53
+Aa- Yazdır
Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü

Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketler Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi. Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü. Saldırının hemen ardından belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı
19 Şubat 2021 15:00		 Akar: Örgütün hareket kabiliyeti sınırlandı
19 Şubat 2021 14:30
FETÖ'nün 'sohbet ablası'na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
19 Şubat 2021 14:14		 Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi
19 Şubat 2021 14:00
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
19 Şubat 2021 12:52		 Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
19 Şubat 2021 12:32
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
19 Şubat 2021 10:42		 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki 'Vurun' talimatı Karayılan'dan
19 Şubat 2021 10:21
FETÖ'cüler ortak kod adı kullandı: Bahçıvan
19 Şubat 2021 09:29		 Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu
19 Şubat 2021 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı19:21 - İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması19:18 - Miras yüzünden yeğenini av tüfeği ile öldürdü19:05 - Vaka sayısı düne göre az da olsa arttı19:02 - Korona sadece öldürmüyor, ömrümüzden de çalıyor18:53 - Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü
18:51 - Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi18:48 - Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı, koronadan hayatını kaybetti18:38 - Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?18:25 - Mutasyonlu virüs şüphesiyle sokağa giriş çıkışlar kapatıldı18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Bakan Pakdemirli açıkladı: Saat 18.00'de üreticilerin hesabına yattı
18:14 - Erdoğan: Oynanan oyunları yakından takip ediyoruz18:07 - KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı18:05 - Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde görev değişimi17:57 - 'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame17:56 - Osmanlıca basılı eserlerin 'Google'ı bir tıkla tarihe götürüyor
17:55 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
saçın sakızımı gerdi 1
mavi köpekler 2
kristal kafatasları 1
pandemi bitince özlenecekler 2
Ayo mama 1
dini kendi çıkarlarına uydurmak 1
yazarlardan müzik tavsiyesi 9
kayıt dondurmak 5
İngilizce deyimler 1
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam