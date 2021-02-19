Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü
|19 Şubat 2021 18:53
|+Aa- Yazdır
Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketler Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.
Terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi. Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü. Saldırının hemen ardından belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.
Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı
19 Şubat 2021 15:00
|Akar: Örgütün hareket kabiliyeti sınırlandı
19 Şubat 2021 14:30
|FETÖ'nün 'sohbet ablası'na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
19 Şubat 2021 14:14
|Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi
19 Şubat 2021 14:00
|Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
19 Şubat 2021 12:52
|Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
19 Şubat 2021 12:32
|İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
19 Şubat 2021 10:42
|13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki 'Vurun' talimatı Karayılan'dan
19 Şubat 2021 10:21
|FETÖ'cüler ortak kod adı kullandı: Bahçıvan
19 Şubat 2021 09:29
|Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu
19 Şubat 2021 06:40