Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona sadece öldürmüyor, ömrümüzden de çalıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke halkının ortalama yaşam süresi 1 yıl kısaldı.
 19 Şubat 2021 19:02
+Aa- Yazdır
Korona sadece öldürmüyor, ömrümüzden de çalıyor

CDC yetkilileri, Kovid-19 salgını kaynaklı ölüm dalgasının, ABD vatandaşlarının ortalama yaşam süresini 2020'nin ilk yarısında "şaşırtıcı bir şekilde" düşürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, bu kapsamda 2020'nin ilk yarısında ortalama yaşam süresinin 1 yıl azalarak 77,8 olarak belirlendiğini aktardı.

Kurum yetkilileri, doğrudan salgın kaynaklı ölümlerin yanında Kovid-19'un kalp hastalığı, kanser ve diğer koşullardan kaynaklanan ölümler üzerindeki derin etkisinin de sonuçlara yansıdığı bilgisini paylaştı.

CDC Ölüm İstatistikleri Şefi Robert Anderson, "Bu büyük bir düşüş. Böyle bir düşüşü görmek için 2. Dünya Savaşı'na 1940'lara geri dönmelisiniz." ifadesini kullandı.

- "Siyahi ve Hispanikler salgının yükünü çekti"

CDC'nin açıkladığı istatistiklere göre, siyahi ve Latin Amerikalıların ortalama yaşam süresindeki kaybın daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Ülkede salgından en çok etkilenen siyahilerin ortalama yaşam süresi yaklaşık 3 yıl, Latinlerde ise yaklaşık 2 yıl kısaldı.

CDC yetkilisi Prof. Bibbins-Domingo, "ABD'deki siyahi ve Hispanik topluluklar, bu salgının yükünü çekmiş durumda." dedi.

Salgında ön saflarda çalışanların çoğunluğunun siyahi ve Latin Amerikalılardan oluştuğunu vurgulayan Domingo, sağlıklı yaşam fırsatı konusunda ülkedeki eşitsizliklere işaret etti.

Domingo, mevcut koşulları iyileştirmek için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı düne göre az da olsa arttı
19 Şubat 2021 19:05		 Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı, koronadan hayatını kaybetti
19 Şubat 2021 18:48
Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi yürüyün
19 Şubat 2021 16:17		 Ünlü oyuncu Toygun Ateş Virüsten hayatını kaybetti
19 Şubat 2021 15:35
Strese birebir etkili agat taşı için Üniversite yarışma düzenledi
19 Şubat 2021 14:39		 Bu sefer 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı
19 Şubat 2021 13:57
Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak
19 Şubat 2021 13:10		 NASA'da görev yapmış bilim insanı, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinden umutlu
19 Şubat 2021 11:29
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,16'ya çıktı
19 Şubat 2021 11:13		 Kovid-19 tedbirleri gribi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımını büyük oranda azalttı
19 Şubat 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı19:21 - İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması19:18 - Miras yüzünden yeğenini av tüfeği ile öldürdü19:05 - Vaka sayısı düne göre az da olsa arttı19:02 - Korona sadece öldürmüyor, ömrümüzden de çalıyor18:53 - Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü
18:51 - Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi18:48 - Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı, koronadan hayatını kaybetti18:38 - Hırsız, hurcun içinden çıktı: Bulmasaydınız olmaz mıydı?18:25 - Mutasyonlu virüs şüphesiyle sokağa giriş çıkışlar kapatıldı18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Bakan Pakdemirli açıkladı: Saat 18.00'de üreticilerin hesabına yattı
18:14 - Erdoğan: Oynanan oyunları yakından takip ediyoruz18:07 - KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı18:05 - Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde görev değişimi17:57 - 'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame17:56 - Osmanlıca basılı eserlerin 'Google'ı bir tıkla tarihe götürüyor
17:55 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yelkovan 3
marvel comics 1
zile basıp kaçmak 1
organik gübre 1
Her şey onu hatırlayan son kişiye kadar yaşar 1
ay ışığında 2
meral akşener 2
bekleme hissi 2
uçurtma avcısı 2
pandemide en çok özlenen aktiviteler 4
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam