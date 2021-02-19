Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı
 19 Şubat 2021 19:43
+Aa- Yazdır
Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

PKK terör örgütü adına Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde sözde üst düzey sorumlu olarak görev yapıp, Türkiye'deki birçok eyleme katılan ve Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan terörist ve kendisine yardım eden Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir grup kaçak göçmenin illegal yollarla Avrupa ülkelerine götürüleceği ve bu şahıslar arasında önemli bir şahsın olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan 2'sinin yurtdışına kaçmak için daha fazla para verdiği tespit edildi. Ekiplerin daha fazla para ödemelerinden şüphelendiği şahıslardan birisinin 32 yaşındaki Resulayn doğumlu K.H.R.S. isimli PKK'lı terörist olduğu belirlendi. K.H.R.S.'nin 2008 yaşında PKK terör örgütüne katıldığı, Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde terör örgütü adına üst düzey sorumlu olduğu, en son terör örgütünün sözde bölük komutanlığını yaptığı ve patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi. K.H.R.S. isimli teröristin ayrıca 2012 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracına ve aynı bölgede farklı bir tarihte askeri konvoya patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirlendi. Birçok eylemin faili olduğu belirlenen şahsın 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının da planlayıcısı olduğu tespit edildi.

Şahsın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.R.S. ve kendisine yardım eden A.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan K.H.R.S. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü
19 Şubat 2021 18:53		 MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı
19 Şubat 2021 15:00
Akar: Örgütün hareket kabiliyeti sınırlandı
19 Şubat 2021 14:30		 FETÖ'nün 'sohbet ablası'na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
19 Şubat 2021 14:14
Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi
19 Şubat 2021 14:00		 Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
19 Şubat 2021 12:52
Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
19 Şubat 2021 12:32		 İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
19 Şubat 2021 10:42
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki 'Vurun' talimatı Karayılan'dan
19 Şubat 2021 10:21		 FETÖ'cüler ortak kod adı kullandı: Bahçıvan
19 Şubat 2021 09:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti21:12 - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:07 - Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis21:02 - İş insanı, yediği bitki kökünden zehirlenerek öldü20:57 - İstanbul'un deprem gerçeği TBMM'ye sunulan raporda20:41 - İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak
20:34 - Darende Belediye Başkanı aldığı cezadan dolayı görevden uzaklaştırıldı20:21 - Çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yapan 11 zanlı tutuklandı20:01 - Bakan açıkladı: Gelecek günlerde Ankara için önemli gelişmeler olacak19:43 - Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı19:33 - Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı19:21 - İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması
19:18 - Miras yüzünden yeğenini av tüfeği ile öldürdü19:05 - Vaka sayısı düne göre az da olsa arttı19:02 - Korona sadece öldürmüyor, ömrümüzden de çalıyor18:53 - Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü18:51 - Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
18:48 - Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı, koronadan hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması
Puanı toplayan iller normale dönecek
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gua geçidi 1
Demir eksikliği 1
yeni türkü 1
seme 3
regaib kandili 1
sana adalet vadetmedik 2
türkiye 2
durduk yere akla gelen replikler 3
mavi köpekler 2
tabu 1
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam