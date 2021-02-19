Darende Belediye Başkanı aldığı cezadan dolayı görevden uzaklaştırıldı
Malatya Darende İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
|19 Şubat 2021 20:34
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Malatya Darende İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan, 2014 yılında meydana gelen bir bina patlamasında görevi ihmalsizlikten dolayı Başkanlık görevinden 7 ay 15 gün mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
Darende İlçe Kaymakamlığının belediye meclis üyelerine gönderdiği yazıda, Salı günü saat 14.00'te belediye meclisinin olağanüstü toplanacağını ve kendi aralarında bir kişiye belediye başkan vekili seçeceklerini bildirdi.
2012 yılında Darende ilçesinde bir Lokantada gaz kaçağında tüp patlaması sonucu çıkan yangına itfaiyenin geç gittiği gerekçesiyle açılan dava sonucu verilen mahkeme kararı Yargıtay tarafından onaylandı.
Darende belediye başkanı İsa Özkan'ın yerine seçilecek vekil 7 ay 15 gün süre ile görevi yürütecek.
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