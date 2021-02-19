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İş insanı, yediği bitki kökünden zehirlenerek öldü
Bodrum'da, bir otomobil şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapan iş insanı, 4 çocuk babası Sezai Bayhan, iddiaya göre, dün Konacık Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yetiştirdiği bir bitkinin kökünden yedi. Kısa süre sonra fenalaşan Bayhan, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İş insanı Bayhan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
|19 Şubat 2021 21:02
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Bodrum'da, bir otomobil şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapan iş insanı, 4 çocuk babası Sezai Bayhan, iddiaya göre, dün Konacık Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yetiştirdiği bir bitkinin kökünden yedi. Kısa süre sonra fenalaşan Bayhan, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İş insanı Bayhan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Bayhan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bayhan'ın cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Bayburt'a gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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